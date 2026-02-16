Понеділок, 16 Лютого, 2026
Двох «посадовців лнр» судитимуть за колабораціонізм

Денис Молотов
Двох «посадовців лнр» судитимуть за колабораціонізм
Ілюстративне фото з відкритих джерел: демонтаж трамвайних колій в Луганську.

Слідчі Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох колаборантів, які впроваджують політику держави-агресора на тимчасово окупованій території (ТОТ) Луганської області. Обвинувальні акти за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України передано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, обидва обвинувачених перейшли на бік ворога ще у 2014 році та працювали в структурах так званої «лнр».

У 2023 році один із фігурантів обійняв посаду «заступника міністра праці та соціальної політики лнр». Інша обвинувачена у 2024 році стала «заступником директора державної казенної установи лнр “республіканський центр соціального захисту населення”».

Паспортизація та підтримка учасників «сво»
Двох «посадовців лнр» судитимуть за колабораціонізм 01
Служба безпеки України

Слідство встановило, що діяльність підозрюваних була спрямована на легітимацію окупаційної влади та забезпечення повної паспортизації населення регіону. Право на соціальні виплати від окупаційних структур надається лише тим мешканцям, які отримали російські паспорти.

Також так звані «органи соцзахисту» забезпечують соціальну підтримку учасників злочинної «сво» – збройної агресії рф проти України. Зокрема, їх оздоровлення та протезування.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню доказову базу щодо колабораційної діяльності обвинувачених. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

⚠️ Фігурантів оголошено у розшук.

Слідчі дії проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще двом колишнім працівникам «Укрзалізниці» з Луганської області, яких підозрюють у сприянні російським окупаційним силам в організації військової залізничної логістики.

