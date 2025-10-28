Вівторок, 28 Жовтня, 2025
Оголошено підозру колаборантам окупаційних адміністрацій Луганщини

Денис Молотов
Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо осіб, які після початку повномасштабного вторгнення рф добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та нині обіймають керівні «посади» в окупаційних адміністраціях. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

☝️ Зокрема, підозри отримали дві так звані «голови рад муніципальних округів лнр» — в Антрациті та Станиці Луганській.

Обидві жінки зайняли псевдопосади у 2023–2024 роках. У минулому вони були членами забороненої «Партії регіонів», причому одна з них очолювала Антрацитівську міську організацію цієї політсили. Нині обидві активно просувають кремлівський проєкт «єдіная росія» на окупованих територіях Луганщини.

Також під підозрою — двоє колишніх українських держслужбовців, які до вторгнення працювали в органах виконавчої влади:

  • ексначальник управління агропромислового розвитку Біловодської РДА;
  • колишня працівниця відділу Держгеокадастру у Міловському районі.

Оголошено підозру колаборантам в окупаційних адміністраціях Луганщини Після окупації регіону вони добровільно перейшли на бік ворога та нині виконують обов’язки «перших заступників голів» у псевдоадміністраціях Біловодська та Мілового.

Ще один підозрюваний — колишній працівник вуглевидобувного підприємства, який з 2019 року співпрацює з росіянами на адміністративних посадах. Зараз він обіймає посаду так званого «заступника голови адміністрації міського округу Ровеньки лнр».

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі вживають заходів для притягнення зрадників до кримінальної відповідальності.

Роботу проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що завдяки доказовій базі СБУ, суд ухвалив вирок щодо колаборанта з Хрустального (колишній Красний Луч) Луганської області, який обіймає керівну посаду в незаконній адміністрації окупованого міста.

