На росії атака дронів на нафтобазу в Адлері: в Сочі чули вибухи

У ніч на 24 липня в російському місті Адлер стався вибух на території нафтобази «Лукойл-Югнефтепродукт», яка забезпечує пальним міжнародний аеропорт Сочі. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями, у регіоні було чути щонайменше п’ять вибухів, зокрема у федеральній території «Сіріус». Місцеві жителі говорять про серію гучних «бавовн» у небі. Деякі джерела стверджують, що звуки потужні лунали протягом півтори години.

Telegram-канал Mash повідомляє про щонайменше 20 вибухів, ймовірно, унаслідок роботи ППО.

Офіційна інформація про наслідки атаки наразі відсутня. У містах Сочі та Адлер лунали сирени повітряної тривоги та спостерігалась «двіжуха».

💥 Раніше, в ніч на 23 липня, російські регіони також зазнали атак безпілотників. Зокрема, у Ростовській області було пошкоджено вокзал та приміщення компанії «Ростелеком» у місті Новочеркаськ.

❌ Крім того, ситуація з дронами продовжує впливати на роботу московських аеропортів, де, за повідомленнями ЗМІ, спостерігається колапс – пасажирам видають каримат через затримки рейсів.