Дрони СБУ та ССО зупинили перекачування нафти на росії

В ніч проти 20 вересня українські далекобійні безпілотники (БпЛА), що належать Службі безпеки (СБУ) та Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, здійснили серію ударів по стратегічній інфраструктурі на території росії. Як повідомили джерела «УП» у відповідних службах, атаки були спрямовані на нафтоперекачувальні станції нафтопроводу Куйбишев – Тихорецьк, який використовується для експорту нафти через чорноморський порт Новоросійськ.

Внаслідок операції спалахнули одразу кілька важливих об’єктів. Зокрема, у Волгоградській області було уражено станцію Зензеватка (смт Зензеватка, Волгоградська обл., рф), а в Самарській області — станцію Совхозная-2 (смт Прогрес, Самарська обл., рф) та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Самара (смт Просвєт, Самарська обл., рф).

Атака призвела до зупинки роботи зазначених станцій і фактичного припинення перекачування нафти.

📢 «Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», – наголосили співрозмовники.

Українські спецслужби цілеспрямовано виводять з ладу енергетичні об’єкти, які наповнюють російську казну. Втрата доступу до нафтодоларів суттєво ускладнює можливості кремля фінансувати війну та підтримувати свою військову машину.

Це не перший масштабний удар по нафтогазовій інфраструктурі на росії. Раніше, 12 вересня, відбулася одна з найпотужніших атак на території країни-агресора від початку повномасштабного вторгнення. Тоді удари прийшлися по нафтобазі Лукойл біля Смоленська, найбільшому російському нафтоналивному порту Приморськ, а також по складу безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині.

Знищення об’єктів паливної інфраструктури не лише завдає прямих збитків економіці рф, а й має стратегічний ефект. Скорочення доходів від продажу нафти обмежує фінансування військових операцій проти України.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 18 вересня підрозділи ССО Збройних сил України здійснили удар по Волгоградському НПЗ. Він розташований у Волгоградській області на росії.