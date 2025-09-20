Субота, 20 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрони СБУ та ССО зупинили перекачування нафти на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони СБУ та ССО зупинили перекачування нафти на росії

В ніч проти 20 вересня українські далекобійні безпілотники (БпЛА), що належать Службі безпеки (СБУ) та Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, здійснили серію ударів по стратегічній інфраструктурі на території росії. Як повідомили джерела «УП» у відповідних службах, атаки були спрямовані на нафтоперекачувальні станції нафтопроводу Куйбишев – Тихорецьк, який використовується для експорту нафти через чорноморський порт Новоросійськ.

Внаслідок операції спалахнули одразу кілька важливих об’єктів. Зокрема, у Волгоградській області було уражено станцію Зензеватка (смт Зензеватка, Волгоградська обл., рф), а в Самарській області — станцію Совхозная-2 (смт Прогрес, Самарська обл., рф) та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Самара (смт Просвєт, Самарська обл., рф).

Атака призвела до зупинки роботи зазначених станцій і фактичного припинення перекачування нафти.

📢 «Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», – наголосили співрозмовники.

Українські спецслужби цілеспрямовано виводять з ладу енергетичні об’єкти, які наповнюють російську казну. Втрата доступу до нафтодоларів суттєво ускладнює можливості кремля фінансувати війну та підтримувати свою військову машину.

Це не перший масштабний удар по нафтогазовій інфраструктурі на росії. Раніше, 12 вересня, відбулася одна з найпотужніших атак на території країни-агресора від початку повномасштабного вторгнення. Тоді удари прийшлися по нафтобазі Лукойл біля Смоленська, найбільшому російському нафтоналивному порту Приморськ, а також по складу безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині.

Знищення об’єктів паливної інфраструктури не лише завдає прямих збитків економіці рф, а й має стратегічний ефект. Скорочення доходів від продажу нафти обмежує фінансування військових операцій проти України.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 18 вересня підрозділи ССО Збройних сил України здійснили удар по Волгоградському НПЗ. Він розташований у Волгоградській області на росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Маніпуляція: Європа «закриває двері» перед українськими біженцями

СТОПФЕЙК

У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

ВАЖЛИВО

Фейк: ЗСУ «визнали перевагу» російської армії

СТОПФЕЙК

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент – Sky News

ВІЙНА

Перевдягненого путіна помітили на навчаннях «Захід-2025»

ПОДІЇ

Американцям показали стартові проєкти для інвестицій у видобуток

ЕКОНОМІКА

На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, 39 атак на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Понад 8 мільйонів гривень виділено на оздоровлення та відпочинок дітей Кремінської громади

ЛУГАНЩИНА

Урсула фон дер Ляєн оголосила новий пакет санкцій ЄС проти росії

ВАЖЛИВО

У Краматорську від авіаудару рф постраждали дев’ятеро цивільних

ВІЙНА

Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

ВАЖЛИВО

Автоматичний вимикач: що це таке і як він працює?

СУСПІЛЬСТВО

російські війська атакували Миколаїв та область балістикою й безпілотниками

ВІЙНА

Переселенцям стане легше купувати житло в Україні

ВЛАДА

Постачання снарядів за «Чеською ініціативою» може опинитись під загрозою

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"