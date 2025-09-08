Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атаковано стратегічну нафтоперекачувальну станцію на росії

Денис Молотов
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч на 7 вересня здійснили удар по НПС Второво, розташованій у Володимирській області на росії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у понеділок, 8 вересня.

📢 «Паливо у москві трохи збоїть, кажуть. НПС Второво, Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., рф) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід). Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 07.09.25 підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил Безпілотних Систем», – написав він у своєму повідомленні.

ℹ️ НПС Второво є стратегічним інфраструктурним об’єктом ПАТ Транснефть, компанії-оператора магістральних нафтопроводів рф. Станція призначена для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах. У тому числі, для постачання дизельного пального в московський кільцевий нафтопродуктопровід.

  • 📌 Сили безпілотних систем України у ніч проти 5 вересня завдали потужного удару по об’єктах паливної інфраструктури росії та окупованої Луганщини.
  • 📌 Як стало відомо, в ніч проти 7 вересня також потужні вибухи і пожежа сталися на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї на росії, що посилило перебої з постачанням пального.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські оборонці знищили стратегічні потужності постачання пального для російської армії, що може вплинути на логістику ворога в різних регіонах рф.

☝️ Відзначається, що удари підрозділів СБС спрямовані на ключові об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, що забезпечують військову діяльність росії. Атаки продовжуються в рамках оборонної стратегії України.

