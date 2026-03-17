рф атакувала транспорт і громади на Сумщині: є загиблі

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Сумщині /Національна поліція України / 17.03.2026

Атаки дронів на Сумщині призвели до загибелі двох людей та поранення ще дев’яти мешканців області протягом останньої доби. Про це у вівторок, 17 березня, повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, під ударами опинилися житлові квартали, транспорт і критична інфраструктура одразу в кількох громадах регіону. Зазначається, що російські війська цілеспрямовано атакували транспортні засоби.

➡️ У Садівській громаді безпілотник влучив у вантажівку, завантажену зерном. Внаслідок вибуху на місці загинув 40-річний водій.

➡️ У Великописарівській громаді дрон атакував мотоцикл, на якому рухався місцевий мешканець. 48-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Сумській громаді.

Там поранення отримали шестеро людей — чоловіки віком 39, 43 і 51 року та жінки 30 і 56 років. Окремо повідомляється про 67-річного пенсіонера, на якого скинули вибухівку з дрона.

➡️ У Шосткинській громаді поранення дістали 46-річні чоловік і жінка.

➡️ У Річківській громаді внаслідок вибуху БпЛА травмувався 61-річний чоловік.

На місцях влучань працюють правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки. Поліція документує ці факти як чергові воєнні злочини росії.

📌 Нагадаємо, вранці 17 березня російські війська також атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали восьмеро людей.

Крім того, у ніч проти 17 березня під ударом опинився південь Одеської області, де було пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

👉 Впродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. 16 березня противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб.

