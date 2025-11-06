Дрон рф ударив по маршрутці у Херсоні — постраждала дитина

У Херсоні російські війська атакували громадський транспорт у Дніпровському районі, внаслідок чого постраждала дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер, 6 листопада.

📢 «До лікарні доправили дитину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона», — зазначив Прокудін.

За його словами, 14-річна дівчина отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.

Загалом унаслідок ворожої атаки поранення дістали троє людей. Приблизно о 12:00 дрон окупантів влучив у маршрутний автобус, що рухався районом.

☝️ За попередніми даними:

74-річна жінка зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм. Її госпіталізовано.

зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм. Її госпіталізовано. 43-річний чоловік отримав контузію, вибухову травму, забійну травму ноги та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали допомогу на місці.

отримав контузію, вибухову травму, забійну травму ноги та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали допомогу на місці. 14-річну дівчину доставлено до лікарні.

📢 «Потерпіла дитина отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Її стан стабільний, але потребує постійного медичного нагляду», — додали в ОВА.

Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав серйозних пошкоджень. На місці події працюють поліція, рятувальники та слідчо-оперативна група.

1 з 4

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська у середу, 5 листопада, здійснили серію авіаударів по Донецькій області, скинувши п’ять керованих авіабомб на об’єкти вугільної промисловості.