Четвер, 6 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрон рф ударив по маршрутці у Херсоні — постраждала дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрон рф ударив по маршрутці у Херсоні — постраждала дитина

У Херсоні російські війська атакували громадський транспорт у Дніпровському районі, внаслідок чого постраждала дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер, 6 листопада.

📢 «До лікарні доправили дитину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона», — зазначив Прокудін.

За його словами, 14-річна дівчина отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.

Загалом унаслідок ворожої атаки поранення дістали троє людей. Приблизно о 12:00 дрон окупантів влучив у маршрутний автобус, що рухався районом.

☝️ За попередніми даними:
  • 74-річна жінка зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм. Її госпіталізовано.
  • 43-річний чоловік отримав контузію, вибухову травму, забійну травму ноги та закриту черепно-мозкову травму. Йому надали допомогу на місці.
  • 14-річну дівчину доставлено до лікарні.

📢 «Потерпіла дитина отримала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Її стан стабільний, але потребує постійного медичного нагляду», — додали в ОВА.

Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав серйозних пошкоджень. На місці події працюють поліція, рятувальники та слідчо-оперативна група.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська у середу, 5 листопада, здійснили серію авіаударів по Донецькій області, скинувши п’ять керованих авіабомб на об’єкти вугільної промисловості.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Над військовою базою з ядерною зброєю в Бельгії невідомі дрони

ПОДІЇ

Україна долучиться до Європейського оборонного фонду

ВАЖЛИВО

Уряд Грузії ухвалив рішення надати Україні генератори

ПОЛІТИКА

Надходження до держбюджету зросли на понад 40% — Мінфін

ВАЖЛИВО

На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував дітей

КРИМІНАЛ

Кількість запусків російських дронів-камікадзе по Україні зросло вчетверо цього року – ЗМІ

ПОДІЇ

Удар по військових ЗСУ: повідомлено про відсторонення від посад

ВАЖЛИВО

Вступ України до ЄС: «найкращий звіт за три роки»

ВАЖЛИВО

Британія поставила Україні додаткові Storm Shadow

ВАЖЛИВО

Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту

ВІЙНА

Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

ВАЖЛИВО

Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив “Хрестом бойових заслуг” двох воїнів ТРО

ПОДІЇ

163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

ВАЖЛИВО

Скільки коштує стрілецьке тренування: як сформувати оптимальний бюджет для занять

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"