Середа, 5 Листопада, 2025
росіяни вдарили по вугільним підприємствам Донеччини

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупаційні російські війська у середу, 5 листопада, здійснили серію авіаударів по Донецькій області, скинувши п’ять керованих авіабомб на об’єкти вугільної промисловості. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Внаслідок п’яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують», — йдеться у повідомленні.

☝️ За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Міненерго уточнило, що удар по підприємствах став черговим епізодом цілеспрямованих атак рф на об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури України.

☝️ Нагадаємо, 30 жовтня російська авіація вдарила по Словʼянській ТЕС, унаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у жовтні росіяни скинули рекордну кількість керованих авіабомб (КАБів) по території України, збільшуючи інтенсивність ударів по тилових і промислових регіонах.

👉 Також у ніч на середу, 5 листопада, російські війська знову здійснили атаки на енергетичні об’єкти у трьох областях України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

