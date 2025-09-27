Субота, 27 Вересня, 2025
Допомога звільненим з полону у Кремінській громаді

Денис Молотов
У Кремінській громаді запроваджено нову програму соціальної підтримки, яка передбачає щомісячні виплати на проживання для людей, звільнених з полону. Як уточнила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), право на таку допомогу мають як військові, так і цивільні особи, щодо яких офіційно підтверджено факт позбавлення волі внаслідок російської агресії.

📢 «Відтепер жителям Кремінської громади можна одержати щомісячну соціальну матеріальну допомогу на проживання для військовослужбовців та цивільних осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії рф», — повідомили в ОВА.

🔸 Першим отримувачем став цивільний мешканець, який вже почав одержувати виплати в розмірі 12 тисяч гривень. Йдеться про суму у 2 тисячі гривень щомісяця — починаючи з вересня й до кінця грудня 2025 року, з продовженням на січень — лютий 2026 року.

Крім регулярних виплат, у громаді діє й інший механізм підтримки:
  • передбачена одноразова фінансова допомога у розмірі 30 тисяч гривень для осіб, які перебували в полоні. Такий підхід дає змогу поєднати довгострокову підтримку з разовими компенсаціями.

🔸 У вересні також було здійснено низку додаткових виплат військовослужбовцям і членам їхніх родин. Загалом фінансова допомога на суму 697 тисяч гривень була спрямована 38 військовим та членам їхніх родин. Серед них:

  • три особи зі статусом УБД, звільнені з лав ЗСУ, отримали 60 тисяч гривень;
  • одна особа отримала 30 тисяч гривень у зв’язку з лікуванням;
  • чотири військовослужбовці з інвалідністю внаслідок війни одержали до Дня захисників і захисниць України 100 тисяч гривень;
  • діючому військовому з дітьми до 17 років виплачено 5 тисяч гривень;
  • 18 осіб до Дня захисників і захисниць України отримали 360 тисяч гривень;
  • вісім працівників Національної поліції зі статусом УБД одержали 100 тисяч гривень;
  • три працівники ДСНС зі статусом УБД отримали загалом 30 тисяч гривень.

Таким чином, допомога звільненим з полону та іншим категоріям громадян у Кремінській громаді набула більш системного та комплексного характеру.

☝️ Для додаткової інформації мешканці можуть звертатися за телефонами:

  • 📲 066 757 36 92 — соціальні питання;
  • 📲 099 091 91 16 — питання ветеранської політики.

👉 Також нагадаємо, що мешканці Рубіжанської громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації, одержать одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

