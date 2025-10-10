П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Дональд Трамп залишився без Нобелівської премії миру

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп не став лауреатом Нобелівської премії миру. Цьогоріч престижну нагороду отримала Марія Коріна Мачадо, опозиційна політична діячка з Венесуели. Про це повідомлено на офіційній сторінці премії в соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 10 жовтня.

📢 У повідомленні зазначено: «Марія Коріна Мачадо отримала премію за її невпинну боротьбу за демократію та права народу Венесуели і за її прагнення домогтися справедливого та мирного переходу країни від диктатури до демократії».

У пресрелізі Нобелівського комітету підкреслено, що Мачадо є однією з ключових фігур опозиційного руху. Вона об’єднала раніше розділені політичні сили у спільній меті — домогтися вільних і справедливих виборів та представницької влади у Венесуелі.

ℹ️ 58-річна Марія Коріна Мачадо — колишня депутатка Національної асамблеї Венесуели (2011–2014). Вона брала участь у президентських виборах 2012 року та послідовно виступає проти режиму Ніколаса Мадуро.

Після виборів 2024 року, коли офіційна влада оголосила перемогу Мадуро, Мачадо закликала громадян до вуличних протестів з вимогою визнати результат на користь опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутії. Попри загрозу арешту, вона не залишила країну, проте змушена переховуватись.

📢 «Вона вирішила не залишати Венесуелу, попри загрози її життю та свободі, але змушена переховуватися», — йдеться в офіційному повідомленні комітету.

Нагадаємо, Дональд Трамп також претендував на Нобелівську премію миру. Його висунули кілька країн, відзначивши його миротворчі зусилля.

Окрім того, нещодавно народні депутати України подали до Верховної Ради проєкт постанови із закликом до Нобелівського комітету висунути кандидатуру Трампа на отримання премії миру.

☝️ Напередодні повідомлялося, що шанси Трампа на здобуття нагороди підвищилися після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на першу фазу плану Вашингтона щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

