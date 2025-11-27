Дональд Трамп про виключення ПАР із саміту G20

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Південно-Африканська Республіка (ПАР) не отримає запрошення на саміт країн Групи двадцяти (G20). Він повинен наступного року відбутись у Сполучених Штатах. Про це лідер США написав у середу, 26 листопада, у власній соціальній мережі Thuth Social.

Трамп пояснив, що Сполучені Штати не брали участі в нещодавньому саміті G20 у ПАР через відмову уряду тієї країни визнавати та вирішувати питання «жахливих порушень прав людини», що, на його думку, стосуються нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців. Як заявив президент, у ПАР «убивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати в них ферми».

Лідер США зазначив, що після завершення саміту в ПАР влада тієї країни відмовилася передати головування G20, яке за регламентом переходить до США, старшому представникові американського посольства. Якраз він був присутнім на церемонії закриття.

📢 «Відтак, за моєю вказівкою ПАР не отримає запрошення на G20, який наступного року прийматиме велике місто Маямі штату Флорида», – додав Трамп.

Крім того, президент підкреслив, що Південна Африка «продемонструвала світові, що не є країною, гідною членства будь-де», і США негайно припиняють усі виплати та субсидії цій державі.

☝️ Нагадаємо, що Трамп раніше відмовився брати участь у зустрічі G20, яка відбулася 22-23 листопада в ПАР. Він зазначав, що «ця країна більше не повинна входити до числа G».

👉 Також варто згадати, що у травні президент США приймав в Овальному кабінеті Білого дому президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Тоді Трамп звинуватив уряд ПАР у расизмі щодо білих громадян.

Водночас рішення Трампа ставить під питання подальшу взаємодію Південної Африки на міжнародній арені та у рамках ключових економічних форумів.

Лідер США чітко окреслив, що Маямі прийматиме наступний саміт, а ПАР залишиться поза процесом.