Зустріч Трампа і Рамафоси у Білому домі закінчилась скандалом

21 травня у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з главою Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою, яка завершилась гучними звинуваченнями на адресу південноафриканської влади. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, сцена в Овальному кабінеті нагадувала лютневий епізод, коли Трамп тиснув на шостого українського президента Володимира Зеленського, вимагаючи політичних поступок.

📢 «Люди тікають з Південної Африки задля власної безпеки. Їхню землю конфісковують, і в багатьох випадках їх убивають», — виголосив Трамп, звинувачуючи уряд Рамафоси в переслідуванні білих.

Зустріч почалась у дружньому тоні:

президенти обмінялися жартами про гольф, до складу делегації ПАР входили навіть відомі білі гольфісти. Однак атмосфера різко змінилась, коли американський лідер почав демонструвати відеозаписи та роздруківки статей, які, за його словами, «доводять» наявність насильства проти білих південноафриканців.

📹 На одному з відео, яке Трамп показав присутнім, було зображено хрести, що символізують могили білих жертв. Крім того, пролунали фрагменти промов опозиційних політиків із закликами, які Трамп назвав «провокативними». Окремо він зазначив, що одного з них — Джуліуса Малему — слід було б заарештувати.

📢 «Смерть, смерть», — вигукував Трамп, гортаючи роздруківки зі статтями про нібито масові вбивства білих фермерів.

BREAKING: President Trump brings a TV into the Oval Office in front of the South African President and shows him a video of his own government calling for the genocide of white farmers. Savage. “Turn the lights down. Turn the lights down and just put this on.” Cyril Ramaphosa… pic.twitter.com/wDRk76cC1x — Collin Rugg (@CollinRugg) May 21, 2025

Рамафоса, згідно з описом журналістів, здебільшого залишався незворушним, лише іноді нахиляв голову, щоб краще роздивитися екран. Він відповів спокійно:

📢 «Я не бачив цього відео раніше і хотів би дізнатися, де воно було зняте», — зазначив президент ПАР.

Далі розмова перейшла до питання законодавства. Трамп вкотре засудив земельну реформу в Південній Африці, яка, на його думку, дискримінує білі меншини. Йдеться про ухвалений у ПАР закон, що дозволяє вилучати землю без компенсації в інтересах суспільства, наприклад, якщо вона не використовується. Втім, як наголосили в ПАР, жодного випадку вилучення ще не зафіксовано, а всі рішення можна оскаржити в суді.

Рамафоса зауважив, що злочинність у ПАР — це дійсно серйозна проблема, однак найбільше потерпає саме темношкіре населення.

📢 «Це питання, які ми готові з вами обговорювати», — відповів він Трампу.

У відповідь той перебив його:

📢 «Фермери — не темношкірі», — вигукнув президент США.

🧾 У повідомленні зазначається, що Трамп останнім часом неодноразово критикував Південно-Африканську Республіку (ПАР), зокрема за позов до Міжнародного суду проти Ізраїлю зі звинуваченням у геноциді. Також він скасував фінансову допомогу країні, вислав її посла та заявив про готовність надати притулок білим африканерам.

Преторія рішуче відкидає звинувачення у расизмі, підкреслюючи, що політика земельної реформи спрямована виключно на подолання наслідків апартеїду.

📈 США залишаються другим за величиною торговельним партнером ПАР після Китаю. Водночас відносини ускладнені через 30-відсоткове мито в межах режиму «Дня звільнення», що наразі призупинено. Рамафоса сподівався домовитися про торговельну угоду та розширення економічного співробітництва.

Під час зустрічі слово взяв один з найвідоміших бізнесменів ПАР Йоган Руперт, який був частиною делегації. Він підтримав позицію Рамафоси, наголосивши, що злочинність зачіпає всіх громадян, незалежно від раси.

📢 «Багато темношкірих людей також гинуть», — заявив він.

ℹ️ Starlink та ПАР

Руперт звернувся до мільярдера Ілона Маска, уродженця ПАР, який також був присутній, із закликом розгорнути систему Starlink у всіх поліцейських дільницях країни для посилення безпеки.

📢 «Ваш Starlink має бути в кожному відділку», — звернувся він до Маска.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо ще 14 березня оголосив посла ПАР Расула персоною нон грата. За словами Рубіо:

📢 «Расул — це політик, який спекулює на расових питаннях, ненавидить Америку та ненавидить Дональда Трампа», — наголосив він.

☝️ Ілон Маск раніше заявив, що супутниковий інтернет Starlink поки що недоступний у ПАР, оскільки, за його словами, «я не темношкірий» — таким чином він натякнув на дискримінацію за расовою ознакою, яку, на його думку, здійснює влада країни.

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