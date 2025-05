Зустріч Трампа і Рамафоси у Білому домі закінчилась скандалом

21 травня у Вашингтоні відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з главою Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою, яка завершилась гучними звинуваченнями на адресу південноафриканської влади. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, сцена в Овальному кабінеті нагадувала лютневий епізод, коли Трамп тиснув на шостого українського президента Володимира Зеленського, вимагаючи політичних поступок.

президенти обмінялися жартами про гольф, до складу делегації ПАР входили навіть відомі білі гольфісти. Однак атмосфера різко змінилась, коли американський лідер почав демонструвати відеозаписи та роздруківки статей, які, за його словами, «доводять» наявність насильства проти білих південноафриканців.

📹 На одному з відео, яке Трамп показав присутнім, було зображено хрести, що символізують могили білих жертв. Крім того, пролунали фрагменти промов опозиційних політиків із закликами, які Трамп назвав «провокативними». Окремо він зазначив, що одного з них — Джуліуса Малему — слід було б заарештувати.

BREAKING: President Trump brings a TV into the Oval Office in front of the South African President and shows him a video of his own government calling for the genocide of white farmers.

Savage.

“Turn the lights down. Turn the lights down and just put this on.”

Cyril Ramaphosa… pic.twitter.com/wDRk76cC1x

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 21, 2025