П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

До України надійдуть системи ППО профінансовані активами рф

Денис Молотов
Денис Молотов
До України надійдуть системи ППО профінансовані активами рф

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив передачу Україні систем протиповітряної оборони Skyranger 35, які фінансуватимуться за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Про це компанія повідомила у п’ятницю, 10 жовтня.

📢 «Rheinmetall поставить до України додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Системи фінансуються країною ЄС за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів», – йдеться у повідомленні концерну.

Уточнюється, що виготовлення та налаштування систем здійснить італійська філія Rheinmetall у Римі.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер подякував Україні та партнерам з ЄС за довіру та підтримку:

📢 «Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні-члену ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України».

Як зазначають у концерні, Leopard 1 Skyranger 35 поєднує високу мобільність і захист гусеничної платформи з потужністю сучасної системи ППО, побудованої на базі гармати.

Система Skyranger 35 оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228, здатною вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів на хвилину. Її ефективна дальність сягає до 4000 метрів, а конструкція забезпечує сумісність із гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

☝️ У майбутньому, за даними Rheinmetall, Skyranger 35 можна буде оснастити керованими ракетами нового покоління, що значно підвищить її ефективність у протидії безпілотникам і повітряним загрозам.

Нагадаємо, що місяць тому компанія повідомляла про підготовку до постачання Україні сучасних систем Skyranger для захисту від дронів. Очікується, що перші комплекси прибудуть уже цього року.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини замовить у Rheinmetall додаткові установки Skyranger на суму понад 9 млрд євро, які мають бути поставлені до 2030 року.

👉 Також повідомлялось, Володимир Зеленський упевнений, що далекобійні удари українських сил по російських стратегічних об’єктах створюють передумови для наближення миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

СБУ влаштували окупантам «спекотний» вересень на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

35 родин Старобільської громади отримали кошти до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

російський удар по поїздах у Шостці: відомо про жертву

ВАЖЛИВО

Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф

ВЛАДА

Нетаньягу здивован словами Трампа про мирні наміри ХАМАС

ПОЛІТИКА

США заблокували нафтопостачання до Сербії

ЕКОНОМІКА

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

У Львові палає індустріальний парк Sparrow після атаки рф

ВАЖЛИВО

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

ПОДІЇ

Третина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

ВІЙНА

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

ПОДІЇ

Ринок акцій на росії обвалився після заяв МЗС рф

ЕКОНОМІКА

Трамп заявив про рішення щодо постачання Tomahawk Україні

ВАЖЛИВО

росія атакувала Україну 116 ударними дронами в ніч на 6 жовтня

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"