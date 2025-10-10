До України надійдуть системи ППО профінансовані активами рф

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив передачу Україні систем протиповітряної оборони Skyranger 35, які фінансуватимуться за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Про це компанія повідомила у п’ятницю, 10 жовтня.

📢 «Rheinmetall поставить до України додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро. Системи фінансуються країною ЄС за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів», – йдеться у повідомленні концерну.

Уточнюється, що виготовлення та налаштування систем здійснить італійська філія Rheinmetall у Римі.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер подякував Україні та партнерам з ЄС за довіру та підтримку:

📢 «Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні-члену ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України».

Як зазначають у концерні, Leopard 1 Skyranger 35 поєднує високу мобільність і захист гусеничної платформи з потужністю сучасної системи ППО, побудованої на базі гармати.

Система Skyranger 35 оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228, здатною вести вогонь зі швидкістю до 1000 пострілів на хвилину. Її ефективна дальність сягає до 4000 метрів, а конструкція забезпечує сумісність із гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

☝️ У майбутньому, за даними Rheinmetall, Skyranger 35 можна буде оснастити керованими ракетами нового покоління, що значно підвищить її ефективність у протидії безпілотникам і повітряним загрозам.

Нагадаємо, що місяць тому компанія повідомляла про підготовку до постачання Україні сучасних систем Skyranger для захисту від дронів. Очікується, що перші комплекси прибудуть уже цього року.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини замовить у Rheinmetall додаткові установки Skyranger на суму понад 9 млрд євро, які мають бути поставлені до 2030 року.

