Засуджено колаборантку з «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська

Суд ухвалив рішення за матеріалами Служби безпеки України щодо засудження колаборантки з Лисичанська на тривалий строк. Йдеться про місцеву мешканку, яка після захоплення міста російськими військами пішла на співпрацю з окупантами та одразу погодилася очолити фейковий «відділ освіти» у створеній загарбниками рашистській адміністрації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Слідство встановило, що після окупації Лисичанська вона відкрито підтримала загарбників і взялася активно впроваджувати російські «стандарти» в українських школах. До 2022 року ця особа працювала заступницею начальника відділу освіти Лисичанської міськради, однак після вторгнення «миттєво перейшла на службу ворогу», йдеться в матеріалах справи.

📌 Правоохоронці задокументували, що жінка організувала:

повну русифікацію навчальних закладів міста ;

; перехід шкіл на освітні стандарти рф ;

; відправку українських педагогів на «перекваліфікацію» до Ростова-на-Дону;

вилучення з навчального процесу всіх предметів, пов’язаних з українською мовою, історією та культурою;

системне нав’язування учням проросійської пропаганди.

У СБУ підкреслюють, що тепер в окупованих школах продовжують проводити заходи, спрямовані на глорифікацію російських військових та виправдання війни проти України, а дітей намагаються інтегрувати в культурний простір держави-агресора.

⚖️ Вирок суду

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності за чч. 3, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та ухвалив рішення про 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Термін відбування покарання буде обчислений з моменту її затримання, адже наразі колаборантка перебуває у розшуку.

📂 Роботу здійснювали слідчі підрозділи СБУ

Розслідування вели оперативники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами, зібраними Службою безпеки України, суд виніс вирок колишній начальниці відділу Станично-Луганського районного центру зайнятості населення, яку викрили у співпраці з окупаційною адміністрацією.