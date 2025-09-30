Дніпро під ударом дронів: одна людина загинула, десятки поранених

У вівторок, 30 вересня, російські окупаційні війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Про це повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) та пресслужба рятувальників ДСНС Дніпропетровської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки було зафіксовано кілька пожеж та поранення серед цивільних.

Згодом кількість постраждалих зросла до 12 людей, більшість із них госпіталізували. У потерпілих медики діагностували уламкові поранення, рвані рани та забої. Один із поранених перебував у тяжкому стані.

За оновленою інформацією від ОВА, одна людина загинула, ще 20 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок ударів у місті сталося займання офісної будівлі та автомобіля. Окрім цього, пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток і заклад культури. Знищено дві машини, ще 17 зазнали пошкоджень. На місці працюють усі аварійні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Крім того, під вечір російські війська обстріляли з важкої артилерії Покровську громаду на Нікопольщині. За попередніми даними, люди не постраждали, а фахівці обстежують пошкоджені території.

У громадах Синельниківського району — Покровській та Межівській — також було неспокійно. Туди росіяни спрямували керовані авіабомби та FPV-дрон. Унаслідок обстрілу зайнявся житловий будинок, проте, на щастя, жертв немає.

Напередодні стало відомо, що на Сумщині через удари росіян відбулися масштабні відключення електроенергії, які триватимуть кілька годин.

Також у вівторок ворог атакував дронами Бобровицю Чернігівської області. Там без світла залишилися близько 26 тисяч споживачів. Загалом вибухи пролунали у 13 населених пунктах регіону.

👉 Раніше було повідомлено, що вперше зафіксовано російський дрон з тепловізором, що прямував атакувати Суми.