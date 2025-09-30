Вівторок, 30 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Дніпро під ударом дронів: одна людина загинула, десятки поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Дніпро під ударом дронів: одна людина загинула, десятки поранених

У вівторок, 30 вересня, російські окупаційні війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Про це повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) та пресслужба рятувальників ДСНС Дніпропетровської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки було зафіксовано кілька пожеж та поранення серед цивільних.

Згодом кількість постраждалих зросла до 12 людей, більшість із них госпіталізували. У потерпілих медики діагностували уламкові поранення, рвані рани та забої. Один із поранених перебував у тяжкому стані.

За оновленою інформацією від ОВА, одна людина загинула, ще 20 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок ударів у місті сталося займання офісної будівлі та автомобіля. Окрім цього, пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток і заклад культури. Знищено дві машини, ще 17 зазнали пошкоджень. На місці працюють усі аварійні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Крім того, під вечір російські війська обстріляли з важкої артилерії Покровську громаду на Нікопольщині. За попередніми даними, люди не постраждали, а фахівці обстежують пошкоджені території.

  • У громадах Синельниківського району — Покровській та Межівській — також було неспокійно. Туди росіяни спрямували керовані авіабомби та FPV-дрон. Унаслідок обстрілу зайнявся житловий будинок, проте, на щастя, жертв немає.
  • Напередодні стало відомо, що на Сумщині через удари росіян відбулися масштабні відключення електроенергії, які триватимуть кілька годин.
  • Також у вівторок ворог атакував дронами Бобровицю Чернігівської області. Там без світла залишилися близько 26 тисяч споживачів. Загалом вибухи пролунали у 13 населених пунктах регіону.

👉 Раніше було повідомлено, що вперше зафіксовано російський дрон з тепловізором, що прямував атакувати Суми.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

москва стягує податки з депозитів свого народонаселення на фінансування війни

ПОДІЇ

Трамп дозволив Україні бити по росії – Келлог

ВАЖЛИВО

Кіберфахівці паралізували роботу платіжної системи на росії

ВАЖЛИВО

США підняли F-16 для перехоплення російських літаків біля Аляски

ВАЖЛИВО

Лукашенко пригрозив Зеленському «втратою всієї України»

ПОЛІТИКА

Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

ВАЖЛИВО

Фейк: Олена Зеленська витратила понад мільйон євро на брендовий одяг – свідчить її стилістка

СТОПФЕЙК

Спортсменка з Луганщини – срібна призерка чемпіонату Європи з паверліфтингу

СПОРТ

російська економіка котиться в пекло, путін втрачає – Трамп

ВАЖЛИВО

В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

ВАЖЛИВО

Допомога від Кремінської громади звільненим з російського полону

ЛУГАНЩИНА

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству

ВАЖЛИВО

росіяни атакували енергетичні об’єкти дронами: знеструмлення у кількох областях

ВІЙНА

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"