Понеділок, 29 Вересня, 2025
Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

Денис Молотов
Вперше зафіксовано російський дрон з тепловізором, що прямував атакувати Суми. Про це повідомив український експерт Сергій Флеш у ніч на 29 вересня, оприлюднивши відповідні знімки на своєму Telegram-каналі.

Фахівець у сфері радіотехнологій уточнив, що його обладнання дозволило визначити безпілотник типу БМ-35, оснащений тепловізійною камерою. За словами експерта, апарат рухався в бік Сум, що може свідчити про зміну російської тактики.

📢 «Це може означати, що удари відтепер здійснюватимуть не лише вдень, а й у нічний час», – зазначив Бескрестнов.

Раніше, в ніч на 28 вересня, російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. У результаті цих ударів, на жаль, загинули люди.

Також нагадаємо, що 25 вересня у місті Суми пролунали чотири вибухи. Один із них прийшовся на територію приватного підприємства, ще один – на житловий сектор, а третій стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"