«Для танго потрібні двоє»: Трамп про переговори рф та України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розпочати «економічну війну» проти росії, якщо кремль відмовлятиметься від переговорів про припинення війни в Україні.

Про це він сказав на засіданні американського уряду у вівторок, 26 серпня. Водночас претензії пролунали і на адресу Києва.

📢 «Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє», – сказав Трамп під час спілкування з журналістами. Він уточнив, що наразі підтримує добрі стосунки з українським президентом.

Американський лідер наголосив, що має намір домогтися зустрічі між Володимиром Зеленським та владіміром путіним, оскільки вважає це ключем до завершення війни.

📢 «Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: “А хто сьогодні готовий сісти за стіл?” Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося», – заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістів, він пояснив, що в разі відмови москви від переговорів, США можуть вдатися до масштабних економічних заходів тиску проти росії.

📢 «Це буде важко, особливо для росії. Водночас я цього не хочу», – зазначив Трамп.

Окремо політик прокоментував відносини з шостим українським президентом. За його словами, вони «нормальні», але суттєво відрізняються від тих, що були раніше. Головна відмінність, за словами Трампа, у тому, що зараз США «більше не платять гроші Україні».

☝️ Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп пообіцяв ухвалити рішучі дії щодо росії вже за два тижні, якщо владімір путін відмовиться від зустрічі з Володимиром Зеленським.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав рішення про різке підвищення мит на імпорт з Індії. Нові тарифи, які почали діяти з ночі 27 серпня, зросли до 50% замість попередніх 25%.