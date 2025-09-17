Діти з Коломийчиської громади відпочили в «Артеку» та на Закарпатті

Цьогорічні літні канікули для дітей з Коломийчиської громади стали особливими завдяки оздоровчим програмам, організованим за підтримки місцевої влади та державного бюджету. Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що сім дітей мали змогу провести літо в санаторіях і дитячих центрах, де для них підготували відпочинок із користю для здоров’я та розвитку.

✅ Шестеро дітей, серед яких двоє хлопців та п’ятеро дівчаток, з 11 до 31 липня перебували у санаторно-оздоровчому комплексі «Перлина Донеччини» на Закарпатті. Для цього з бюджету громади було виділено 172,89 тисячі гривень. Завдяки цим коштам дітям забезпечили не лише комфортне проживання та харчування, але й насичену програму дозвілля.

Під час перебування на відпочинку вони відвідали цікаві екскурсії, зокрема форелеве господарство, де мали змогу побачити процес розведення риби. Також для дітей організували поїздку до аквапарку, творчі майстер-класи та різноманітні спортивні змагання. Це позитивно сприяло їхньому розвитку та зміцненню командного духу.

✅ Ще одна дитина з Коломийчиської громади провела частину літа в Міжнародному дитячому центрі «Артек», який розташований у Пущі-Водиці. Вона відпочивала там з 26 червня по 16 липня. Відпочинок фінансувався за рахунок коштів державного бюджету. Це дало можливість дитині долучитися до освітньо-виховної та розважальної програми, яку традиційно готує «Артек».

В адміністрації наголосили, що для багатьох дітей це був не лише відпочинок, а й можливість розширити кругозір, знайти нових друзів.

📲 Для отримання додаткової інформації щодо програм оздоровлення дітей у можна звертатися за телефоном: 098 122 76 60.

