Понад 8 мільйонів гривень виділено на оздоровлення та відпочинок дітей Кремінської громади

Понад 8 мільйонів гривень виділено на оздоровлення та відпочинок дітей Кремінської громади

Понад 8 мільйонів гривень Кремінська громада спрямувала на оздоровлення та підтримку дітей. Про це у середу, 17 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📊 У 2025 році відпочинок і оздоровлення отримали 878 дітей Кремінської громади. Серед них – діти-сироти, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, родин військовослужбовців та учасників бойових дій, а також діти загиблих Захисників України, постраждалі від аварії на ЧАЕС і діти з інвалідністю.

Найбільша кількість поїздок була організована у табори, з якими Кремінська громада співпрацює не перший рік. 👇

✅ У дитячому оздоровчому комплексі «Дружба» на Івано-Франківщині відпочили 116 дітей,

✅ ще 27 – у таборі «Гала Кемп» у Кам’янці-Подільському.

Також пільгові категорії дітей отримали можливість відпочити у міжнародних центрах коштом державного бюджету. 👇

✅ П’ятеро побували в «Артеку» в Києві та на Закарпатті.

✅ Поїздка до латвійського міста Огре подарувала відпочинок доньці загиблого військовослужбовця та дитині учасника бойових дій.

✅ Ще шестеро дітей мали змогу відвідати польське місто Хелм.

✅ Крім того, одна дитина оздоровилася в санаторії «Косів» на Івано-Франківщині, а ще дві – у санаторії «Прикарпаття» в Яремчі.

На реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей та учнів Кремінської громади у 2025 році витрачено понад 2 мільйони гривень. Ці кошти пішли на закупівлю путівок для дітей.

☝️ Важливим нововведенням стало запровадження додаткових видів допомоги. Зокрема, компенсації вартості проїзду для дітей пільгових категорій і супроводжуючих осіб, а також виплата матеріальної підтримки сім’ям із дітьми до 18 років у межах програми підтримки населення. Загалом 581 сім’я, де виховується 780 дітей, отримала соціальну допомогу на понад 6,2 мільйона гривень.

📢 «Ми розширили види допомог, щоб кожна дитина громади мала можливість якісного оздоровлення та відпочинку. Родини з дітьми до 18 років одержали по 8 тисяч гривень на кожну дитину. Особливу увагу приділяємо дітям пільгових категорій та родинам Захисників України. Це питання перебуває на особистому контролі керівника громади», – наголосила заступниця начальника Кремінської МВА Наталя Макогон.

Таким чином, понад 8 мільйонів гривень у 2025 році стали інвестицією громади у здоров’я та добробут майбутнього покоління.

👉 Також нагадаємо, що цього літа Лисичанська громада забезпечила оздоровлення та відпочинок для понад шести сотень дітей. Загалом різними програмами від початку року було охоплено 614 учасників.

