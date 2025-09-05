Діти ВПО із громад Луганщини, окупованих у 2014 році, вирушили на відпочинок

4 вересня діти Луганщини з територіальних громад Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів вирушили на відпочинок до дитячого центру «Артек». Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 5 вересня, зміна триватиме 21 день.

Очільник Луганщини Олексій Харченко підкреслив, що ця поїздка стала можливою завдяки новій регіональній програмі, ухваленій влітку.

📢 «Раніше їхні батьки стикалися з труднощами, намагаючись оздоровити дитину за бюджетні кошти. Бо мали реєстрацію у громадах, у межах території яких військові адміністрації не утворені. Тож, такої можливості вони очікували близько 11 років», – зазначив голова Луганської ОВА.

За словами Харченка, вирішення цього питання стало одним із перших завдань після його призначення керівником адміністрації.

📢 «Про проблему, що існувала, я дізнався майже одразу після призначення начальником обласної військової адміністрації. Доручив юристам разом зі спеціалістами у сфері соціального захисту опрацювати питання і винайти рішення. За підсумком, вже в червні розробили відповідну регіональну програму. Хлопці і дівчата відпочивають за кошти обласного бюджету. Оздоровча кампанія триватиме протягом року», – додав він.

Нагадаємо, що Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2025–2027 роки була затверджена 24 червня 2025 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника військової адміністрації №170.

До кінця липня в регіоні тривало збирання та обробка заяв на участь дітей у програмі. Після завершення цього етапу було оголошено тендер на закупівлю відповідних послуг.

Фінансування здійснюється коштом обласного бюджету й спрямоване на підтримку дітей, батьки яких або особи, що їх замінюють, станом на 1 червня 2025 року зареєстровані в громадах Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів.

Організацією відпочинку та проведенням усієї кампанії займається Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації. Таким чином, після багаторічної перерви діти Луганщини знову отримали можливість безкоштовного оздоровлення в «Артеку».

☝️ Також нагадаємо, що понад 240 дітей із Кремінської громади Луганської області цього літа отримали можливість оздоровитися та відпочити у таборах і санаторіях як в Україні, так і за її межами. Ще 753 дитини були забезпечені матеріальною допомогою на організацію відпочинку.