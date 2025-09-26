Діти пільгових категорій з Новоайдарської громади відпочили в Україні та за кордоном

Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що у 2025 році оздоровлення дітей із Новоайдарської громади охопило 75 учасників із пільгових категорій. Захід став важливим елементом соціальної підтримки родин, що перебувають у складних умовах воєнного часу.

За даними ОВА, 23 дитини побували у санаторії «Малятко» та дитячому таборі «Буковель». Ще семеро дітей відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек». Десять дітей взяли участь у короткотривалій зміні літнього табору в Ужгороді.

✅ Особливу увагу було приділено закордонним можливостям:

18 дітей вирушили до таборів у країнах Європи – Латвії, Польщі, Італії, Німеччині, Естонії, Австрії та Великій Британії.

Для сімох із них відпочинок за кордоном організували у складі груп.

П’ятеро скористалися поїздками завдяки залученим коштам.

Три дитини отримали санаторно-курортне лікування у закладі селища Солотвино.

Двом дітям надали матеріальну допомогу по 10 тисяч гривень.

Фінансування кампанії здійснювалося як із місцевого, так і з державного бюджету. Загалом із бюджету громади було виділено 347,5 тисячі гривень на закупівлю путівок. З цієї суми 95 506 гривень спрямували на відпочинок восьми дітей у санаторії «Малятко», а 252 тисячі гривень – на поїздки 15 дітей до табору «Буковель».

За рахунок коштів державного бюджету оздоровлення отримали семеро дітей у «Артеку» та троє у санаторії Солотвино.

Розподіл ресурсів дав можливість максимально охопити різні напрямки оздоровлення, від місцевих дитячих таборів до міжнародних програм.

☝️ Луганська ОВА підкреслила, що робота з організації оздоровлення дітей триватиме й надалі, адже для родин у прифронтових регіонах ця підтримка має особливе значення.

📌 Також нагадаємо, що Чмирівська громада у 2025 році спрямувала 682 965 гривень на реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей.