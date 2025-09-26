П’ятниця, 26 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА

Чмирівська громада забезпечила літній відпочинок для дітей на суму понад 680 тисяч гривень

Денис Молотов
Чмирівська громада у 2025 році спрямувала 682 965 гривень на реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей. За повідомленням Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), кошти були розподілені між різними напрямками відпочинку та оздоровлення для дітей громади.

✅ Так, 18 дітей мали змогу відпочити протягом 14 днів у закладі «Водограй» на базі ТзОВ санаторію «Карпатські зорі». Він розташований в Івано-Франківській області.

Дев’ятеро дітей протягом 21 дня проходили оздоровлення у таборі «Синевирське озеро» на Закарпатті.

✅ За підтримки громадської організації «Промінь надії України» ще чотири дитини отримали можливість оздоровитися: двоє – у Польщі та двоє – на Закарпатті.

✅ Водночас вісьмох дітей було направлено на відпочинок при Центрі надання соціальних послуг у місті Рівне.

✅ У червні цього року 15 дітей громади брали участь у відпочинкових програмах на базі гуманітарного хабу Старобільської РВА.

📊 Таким чином, завдяки фінансовій підтримці громади та партнерів, загалом понад 50 дітей Чмирівської громади отримали можливість оздоровитися протягом літа.

Завдяки комплексній програмі, діти змогли не лише відпочити та набратися сил, а й взяти участь у культурно-освітніх та спортивних активностях.

Програма оздоровлення дітей у Чмирівській громаді демонструє ефективне використання ресурсів місцевого бюджету та залучення партнерських організацій, забезпечуючи доступ до безпечного та корисного літнього відпочинку.

👉 Також нагадаємо, що діти з Нижньодуванської громади відпочили на Закарпатті, в Івано-Франківській області, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та за кордоном.

