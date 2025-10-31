Держслужбовців Луганщини навчили емпатичній взаємодії з людьми, які втратили зір

Державних службовців навчали, як ефективно комунікувати з людьми, які частково або повністю втратили зір. Про це у п’ятницю, 31 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Онлайн-захід під назвою «Доступність державних послуг для осіб з інвалідністю по зору: теорія і практика» відбувся у межах щорічного місячника обізнаності про права людей із порушеннями зору. Ця ініціатива традиційно триває з 15 жовтня — Дня білої тростини — до 13 листопада, коли відзначають Міжнародний день незрячих.

Участь у вебінарі взяла заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко. Спікерами виступили президент Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», адвокат Геннадій Євсев’єв, а також керівник рівненського підрозділу цієї організації Петро Поліщук.

Експерти пояснили учасникам правові засади взаємодії з людьми, які втратили зір, і наголосили на обов’язку державних установ забезпечувати безперешкодну комунікацію при наданні адміністративних послуг.

Особливу увагу під час обговорення приділили питанню доступності офіційних вебсайтів державних установ для користувачів з порушенням зору. Зокрема, йшлося про необхідність адаптації електронних ресурсів відповідно до міжнародних стандартів доступності.

Представники органів влади, які брали участь у заході, отримали практичні навички побудови емпатичної взаємодії з людьми, які втратили зір. Їм також представили порадник «Взаємодія без бар’єрів: підтримка людей, які втратили зір», у якому систематизовано рекомендації.

☝️ Цей документ створено як практичний інструмент для працівників соціальних служб. Зокрема для тих, хто працює у ветеранських хабах і надає підтримку ветеранам із втратою зору.

Автори порадника підкреслюють, що втрата зору — це не лише медичний діагноз, а й серйозна зміна способу життя, яка потребує адаптації, нових навичок і психологічної витримки.

Ознайомитися з матеріалом «Взаємодія без бар’єрів: підтримка людей, які втратили зір» можна за 👉 посиланням, зазначеним у повідомленні ОВА.

📌 Також нагадаємо, що у першу неділю листопада в Україні традиційно вшановують працівників соціальної сфери. Людей, на яких покладено важливу й шляхетну місію допомагати іншим у найскладніших життєвих обставинах.