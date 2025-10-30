Четвер, 30 Жовтня, 2025
Очільник Луганщини привітав соцпрацівників із професійним святом

У першу неділю листопада в Україні традиційно вшановують працівників соціальної сфери — людей, на яких покладено важливу й шляхетну місію допомагати іншим у найскладніших життєвих обставинах.

Цьогоріч із нагоди професійного свята очільник Луганщини Олексій Харченко звернувся до соцпрацівників із теплими словами подяки.

📢 «Попри складні життєві обставини, в яких ви опинились, ви знаходите в собі сили допомагати тим, кому ще складніше. Ви робите не завжди вдячну, але дуже потрібну і гуманну роботу», – наголосив Харченко під час урочистого заходу.

☝️ Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація, від регіону працює лише 780 фахівців, які опікуються проблемами понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До їхніх лав входять співробітники Департаменту соціального захисту населення, районних і міських військових адміністрацій, Служби у справах дітей, Головного управління Національної соціальної сервісної служби України, обласного відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю та низки комунальних установ — надавачів соціальних послуг.

🏅 За сумлінну працю та високий професіоналізм соцпрацівників Луганщини відзначили відомчими й обласними нагородами.

Зокрема, Грамотою Міністерства соціальної політики України нагородили Олену Бєлан, начальницю управління соціального захисту населення Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району.

Крім того, дев’ять фахівців отримали Почесні грамоти та Листи подяки Луганської обласної державної адміністрації — за щоденну відданість своїй справі, професіоналізм і людяність.

У повідомленні Луганської ОВА також зазначено, що 16 працівників соціальної сфери області нині боронять суверенітет України у складі сил оборони. На жаль, один із них загинув, виконуючи службові обов’язки.

🙌 Попри труднощі війни, працівники соціальної сфери Луганщини продовжують допомагати людям. Підтримувати тих, хто залишився без домівок, та надавати необхідну допомогу найуразливішим категоріям населення.

Їхня робота — це приклад справжньої людяності, милосердя та незламності духу. Це особливо важливо у час, коли країна бореться за свободу й гідність.

