Cтворення трибуналу щодо агресії рф проти України під загрозою – ЗМІ

Пропозиція Ради Європи щодо створення міжнародного трибуналу щодо України може опинитися під загрозою через нестачу фінансування. Як повідомляє Euronews із посиланням на власні джерела, європейські донори побоюються, що за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати продовжать дистанціюватися від підтримки Києва, що ускладнює збір коштів на реалізацію проєкту.

Ідея створення такого міжнародного трибуналу, який планували розмістити у Нідерландах, була погоджена влітку між Радою Європи та шостим президентом України Володимиром Зеленським. Мета ініціативи — розслідування злочину агресії російської федерації проти України.

Основною перешкодою, за даними видання, є саме фінансове забезпечення. Європейським країнам дедалі складніше виконувати свої обіцянки без участі США, які можуть і надалі уникати багатосторонніх проєктів. Це створює ризик нестачі коштів для ефективного функціонування майбутнього трибуналу. Донори побоюються, що без американського внеску фінансова ноша стане занадто важкою.

Попри те, що Рада Європи об’єднує 46 держав-членів, участь у роботі Спеціального трибуналу відкрита і для інших країн. Проте спроби з’ясувати, чи готова адміністрація США долучитися до ініціативи, не дали результату — прямої відповіді Вашингтон не надав.

За словами трьох джерел Euronews, скорочення американського фінансування України лише посилює невизначеність. Попри це, питання створення трибуналу залишається на порядку денному і обговорюється під час закритих консультацій між європейськими урядами.

Обмеженість ресурсів

Європейські держави усвідомлюють складність вибору — ресурси обмежені, а пріоритетів багато. Від початку повномасштабної війни ЄС та європейські партнери взяли на себе основне навантаження з військової, фінансової та гуманітарної підтримки України.

☝️ За проєктом бюджету трибуналу, який представила Рада Європи, щорічні операційні витрати становитимуть близько 75 мільйонів євро. Оскільки штаб-квартиру планують розмістити в Нідерландах, частина коштів має піти на безпеку та інфраструктуру.

Європейський Союз, за попередніми розрахунками, може фінансувати проєкт приблизно на 10 мільйонів євро щороку, однак цього недостатньо для повного покриття видатків. Решту коштів планували залучати від партнерів, зокрема від Сполучених Штатів.

Експерти зазначають, що без політичної волі Вашингтона ініціатива ризикує застрягти на рівні декларацій. Тим не менш, європейські уряди продовжують пошук компромісів, аби зберегти життєздатність проєкту.

👉 Нагадаємо, що нещодавно шостий президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти російських посадовців, бізнесменів, представників військової розвідки та колаборантів. Також розпочато перевірку російських видавництв, які виправдовують агресію кремля.

📌 Також раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув пропозицію збільшити оборонні витрати країн Євросоюзу до 5% від ВВП, на чому раніше наполягав президент США Дональд Трамп.