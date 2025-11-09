Санчес знову проти підвищення оборонних витрат

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув пропозицію збільшити оборонні витрати країн Євросоюзу до 5% від ВВП, на чому раніше наполягав президент США Дональд Трамп. Про це глава уряду заявив в інтерв’ю виданню El Pais.

За словами Санчеса, головним завданням для Європи нині є збереження єдності та дотримання міжнародного права, а не посилення мілітаризації континенту.

📢 «Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?», — наголосив прем’єр.

Водночас Санчес визнав, що нині Іспанія змушена поступово збільшувати оборонні видатки для зміцнення стратегічної автономії Європи.

☝️ Очільник уряду також запевнив, що Іспанія залишається відданим партнером НАТО. Він нагадав, що присутність іспанських військових на східному фланзі Європи — у Болгарії, Румунії, Литві та Естонії — є «найкращим доказом того, що Іспанія є надійним союзником», який підтримує партнерів, що зазнали тиску з боку «неоімперіалізму путіна».

Як відомо, Трамп раніше погрожував запровадити торговельні тарифи проти Іспанії через її відмову підняти оборонні витрати до 5% ВВП. Саме такий рівень фінансування був рекомендований країнам-членам НАТО після літнього саміту.

📌 У червні союзники по Альянсу досягли компромісної домовленості про поступове підвищення оборонних бюджетів до 5% ВВП. Єдиним лідером, який виступив проти, залишився Санчес. Згодом він повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що Мадрид не погодиться на обов’язкове збільшення оборонних витрат, закликавши зробити цю мету рекомендаційною, а не зобов’язувальною.