Чоловік жорстоко вбив вагітну кішку веслом на Житомирщині

У Житомирській області чоловік кинув у воду кішку, а коли вона намагалася вибратися, вдарив її веслом, завдавши смертельних травм. Про інцидент стало відомо з відео, опублікованого на сторінці громадської організації «Захист тварин Плюшка».

Користувачі соцмереж повідомляють, що трагедія сталася у місті Чуднів на Житомирщині. Як зазначили зоозахисники, вбита живодером кішка була вагітною.

☝️ У поліції Житомирської області повідомили, що відео, на якому зафіксовано вбивство тварини, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

📢 «Розпочато перевірку викладеної інформації, обставини події та місцезнаходження причетної особи встановлюються», — заявили в поліції.

У Чуднівській міській раді також відреагували на цей випадок, наголосивши, що подали заяву до правоохоронців.

До поліції звернулася і зоозахисна організація UAnimals, вимагаючи притягнути чоловіка до відповідальності.

📢 «Наша команда бачила всіляке, але від цього відео — сироти (мурашки – ред.) на шкірі. Відчуваємо біль і лють. Відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу — це вбивство з особливою жорстокістю. За свідому й жорстоку кривду тварини закон передбачає від пʼяти до восьми років за ґратами», — заявили представники організації.

УВАГА! 18+ Відео містить сцени насильства та нецензурну лексику!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Snezhana zahist tvarin 🍩 (@snezhana_zahist_tvarin)

💬 Стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами, якщо воно вчинене з особливою жорстокістю або призвело до загибелі тварини.

