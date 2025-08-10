Неділя, 10 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

До експортного термінала «Утрєнний» російського заводу Arctic LNG 2, розташованого в Арктиці, прибув четвертий газовоз, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Про це свідчать дані системи моніторингу судноплавства, на які посилається видання Bloomberg.

Танкер Christophe de Margerie потрапив під американські обмеження у січні 2024 року. Ці заходи стали частиною одного з найжорсткіших пакетів санкцій адміністрації президента США Джо Байдена, спрямованих на енергетичний сектор російської федерації.

Проєкт Arctic LNG 2, який реалізує компанія Новатек, розглядається кремлем як стратегічний інструмент для збільшення обсягів виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) утричі до 2030 року. Однак ці плани були суттєво зірвані після того, як у 2023 році західні держави запровадили санкції. Вони були покликані обмежити доходи москви від експорту енергоресурсів.

Підприємство, що розташоване за полярним колом, на початку 2025 року наростило обсяги виробництва. Водночас три інші газовози, які вже перебувають під санкціями США — «Ирис», «Восход» і «Заря» — ймовірно завантажували партії скрапленого газу, але так і не знайшли покупців. Нині вони стоять на якорі в російських територіальних водах, не здійснюючи нових рейсів.

На цей час невідомо, чи завантажуватиме паливо з Arctic LNG 2 газовоз Christophe de Margerie, який прибув до термінала порожнім. До цього судно працювало на іншому арктичному підприємстві рф — Yamal LNG. Ця компанія також належить до Новатек, але не перебуває під санкційними обмеженнями.

На тлі цих подій експерти нагадують, що попри суттєве скорочення трубопровідних постачань газу з росії після 2022 року, Європейський Союз минулого року збільшив імпорт скрапленого газу з рф.

У підсумку російський ЗПГ покрив 19% потреб Євросоюзу. Це може свідчити про складність повної відмови ЄС від енергоресурсів кремля у короткостроковій перспективі.

☝️ Також нагадаємо, що санкції, запроваджені Заходом проти росії після початку її повномасштабної агресії проти України, завдали потужного удару по авіаційній промисловості країни-агресора

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Під москвою стискається кільце в росіян з ППО – ЗМІ

ПОДІЇ

ЗМІ: путін висунув умови для часткового припинення бойових дій

ПОЛІТИКА

Українська ППО відбила масштабну дронову атаку росії

ВІЙНА

Повідомлено «гауляйтеру лнр» Пасічнику нову підозру

КРИМІНАЛ

144 бойових зіткнення на фронті: ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Британія та США скликають зустріч радників з безпеки щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО

Як вибрати пензлі для макіяжу?

СУСПІЛЬСТВО

Парламент пішов назустріч: нардеп Шуляк підготувала новий важливий законопроєкт для громад

ВЛАДА

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог 33 рази атакував на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

У кремлі відбулася зустріч путіна зі спецпредставником США

ВАЖЛИВО

На Донеччині оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з 19 населених пунктів

ВІЙНА

Зеленський анонсував шлях до миру за будь-яких обставин

ВАЖЛИВО

Авіаційна галузь рф у глибокій кризі через санкції та економічний спад

ПОДІЇ

Відбулось засідання Ради оборони Луганської області – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"