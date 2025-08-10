Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

До експортного термінала «Утрєнний» російського заводу Arctic LNG 2, розташованого в Арктиці, прибув четвертий газовоз, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Про це свідчать дані системи моніторингу судноплавства, на які посилається видання Bloomberg.

Танкер Christophe de Margerie потрапив під американські обмеження у січні 2024 року. Ці заходи стали частиною одного з найжорсткіших пакетів санкцій адміністрації президента США Джо Байдена, спрямованих на енергетичний сектор російської федерації.

Проєкт Arctic LNG 2, який реалізує компанія Новатек, розглядається кремлем як стратегічний інструмент для збільшення обсягів виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) утричі до 2030 року. Однак ці плани були суттєво зірвані після того, як у 2023 році західні держави запровадили санкції. Вони були покликані обмежити доходи москви від експорту енергоресурсів.

Підприємство, що розташоване за полярним колом, на початку 2025 року наростило обсяги виробництва. Водночас три інші газовози, які вже перебувають під санкціями США — «Ирис», «Восход» і «Заря» — ймовірно завантажували партії скрапленого газу, але так і не знайшли покупців. Нині вони стоять на якорі в російських територіальних водах, не здійснюючи нових рейсів.

На цей час невідомо, чи завантажуватиме паливо з Arctic LNG 2 газовоз Christophe de Margerie, який прибув до термінала порожнім. До цього судно працювало на іншому арктичному підприємстві рф — Yamal LNG. Ця компанія також належить до Новатек, але не перебуває під санкційними обмеженнями.

На тлі цих подій експерти нагадують, що попри суттєве скорочення трубопровідних постачань газу з росії після 2022 року, Європейський Союз минулого року збільшив імпорт скрапленого газу з рф.

У підсумку російський ЗПГ покрив 19% потреб Євросоюзу. Це може свідчити про складність повної відмови ЄС від енергоресурсів кремля у короткостроковій перспективі.

☝️ Також нагадаємо, що санкції, запроваджені Заходом проти росії після початку її повномасштабної агресії проти України, завдали потужного удару по авіаційній промисловості країни-агресора