Авіаційна галузь рф у глибокій кризі через санкції та економічний спад

Денис Молотов
Авіаційна галузь рф у глибокій кризі через санкції та економічний спад

Санкції, запроваджені Заходом проти росії після початку її повномасштабної агресії проти України, завдали потужного удару по авіаційній промисловості країни-агресора. Як повідомило агентство Reuters 8 серпня, за весь минулий рік російські виробники майже спромоглись зібрати лише один комерційний літак, хоча планували виготовити п’ятнадцять.

Такий провал пояснюють не лише обмеженням доступу до критично важливих іноземних комплектуючих, а й економічними факторами, зокрема високими відсотковими ставками, які суттєво стримують інвестиції у галузь.

З початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року російський авіапром перебуває в умовах жорсткої ізоляції від світового ринку. Постачання сучасних авіалайнерів і запасних частин було фактично заблоковане. У результаті понад 700 літаків, що перебувають у парку російських авіакомпаній, виявилися під загрозою простою або навіть списання.

Переважна більшість цих машин виготовлена на заводах Airbus і Boeing. Щоб утримати їх у робочому стані, перевізникам доводиться користуватися непрямими, а іноді й дуже складними схемами імпорту запчастин через треті країни. Також на росії присутній так званий «канібалізм» запчастин з літаків, які були в лізингу.

Авіатрощі та кібератаки

Один із представників російської авіаційної галузі визнав, що відновлення власної технологічної бази фактично з нуля займе багато часу. Йдеться про роки, або навіть десятиліття. Ситуацію ускладнюють часті технічні інциденти. Так, у липні цього року на Далекому Сході сталася катастрофа літака Ан-24, який був виготовлений ще у 1976 році. А невдовзі після цього найбільший російський авіаперевізник «Аерофлот» змушений був скасувати десятки рейсів через масштабну кібератаку на власні інформаційні системи.

За даними Reuters, проблеми в авіаційній сфері є частиною ширшої економічної кризи, яка вражає російську промисловість. Індекс менеджерів із закупівель показав, що у липні темпи скорочення виробництва досягли найвищого рівня з березня 2022 року. Падіння спостерігається у багатьох секторах: автомобільна промисловість різко зменшила обсяги випуску, зросла кількість банкрутств у вугільній сфері, а експорт металів і нафтопродуктів сповільнився.

Сукупність цих факторів — від зірваних планів будівництва літаків до стагнації у видобувній та обробній галузях — свідчить про поглиблення економічного спаду в країні. Як наголошує Служба зовнішньої розвідки України, пасажирська авіація рф перебуває в глибокій кризі, яка з часом лише посилюється.

Варто нагадати, що росія намагається обійти санкційні обмеження через використання посередників у країнах Близького Сходу та Азії. Однак такі схеми не здатні повністю компенсувати втрату прямого доступу до світових ринків авіаційних технологій та обладнання.

👉 Також раніше Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження санкцій проти суден і повітряних суден, що причетні до нелегального транспортування нафти, зброї чи військових для росії.

