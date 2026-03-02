ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Через удари по енергетиці частина областей залишилась без світла

Денис Молотов
Через удари по енергетиці частина областей залишилась без світла
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Знеструмлення в Україні зафіксовано одразу у трьох регіонах після нових атак російських військ по енергетичній інфраструктурі. Про це в понеділок, 2 березня, повідомило «Укренерго».

📢 «Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Енергетики уточнили, що через наслідки попередніх масованих ударів рф у низці регіонів України нині діють обмеження потужності для промисловості. Для побутових споживачів застосовуються графіки погодинних відключень, водночас аварійні відключення наразі не запроваджені.

Водночас знеструмлення в Україні супроводжується зростанням споживання електроенергії. За даними компанії, показник у понеділок був на 7,6% вищим порівняно з попереднім робочим днем — п’ятницею.

Через удари по енергетиці частина областей залишилась без світла 01
НЕК “Укренерго” / 02.03.2026.

📢 «Причина таких змін – підвищення температури повітря та менший обсяг застосованих заходів обмеження», – пояснили в Укренерго.

Енергетики звернулися до громадян із проханням раціонально використовувати електроенергію, зокрема обмежити роботу потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний період — після 22:00.

☝️ Нагадаємо, напередодні ввечері російські війська атакували Україну 94 ударними безпілотниками. Підрозділи ППО та РЕБ знищили більшість цілей, однак зафіксовано і влучання.

👉 Також було повідомлено, що у ніч проти понеділка, 2 березня, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Кривий Ріг.

