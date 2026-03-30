Ченців УПЦ МП підозрюють у сексуальних злочинах проти дітей

Фото: Офіс генерального прокурора / 30.03.2026

У Харківській області правоохоронці встановили причетність двох ченців монастиря Української православної церкви (Московський патріархат) до вчинення злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України та Національна поліція України у понеділок, 30 березня.

За даними слідства, 52-річний рясофорний монах, відповідальний за приготування випічки, запрошував дівчинку додому під приводом частування солодощами. Зловмисник напоював її, змушував роздягатися, приймати душ, фотографував та знімав на відео оголену дитину.

📌 Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви у стані алкогольного сп’яніння заманив дівчину до підвалу монастиря та вчинив дії сексуального характеру. Нині він перебуває під домашнім арештом.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони та інші матеріали із протиправним контентом, що підтверджено судовими експертизами.

⚖️ Запобіжні заходи та покарання

Рясофорного ченця взято під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд визначив домашній арешт. Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.

Обом підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Начальник Слідчого управління ГУНП в області Андрій Шарнін зазначив, що перевіряється можлива причетність ченців до інших протиправних дій.

📌 Нагадаємо, раніше у Чернівці викрили священнослужителя УПЦ МП, який за гроші допомагав чоловікам уникати призову.

📌 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна (крім житла) призначено киянину, який за 100 доларів США отримав  від матері її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: В Україні зросли ціни через підвищення військового збору

СТОПФЕЙК

Понад 30 млрд доларів за місяць – війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості

ПОДІЇ

Міністри G7 проведуть екстрене засідання через нафтову кризу

ВАЖЛИВО

Саудівська Аравія закликає США посилити тиск на Іран — NYT

ПОЛІТИКА

Окупанти запустили понад 5500 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту

ПОДІЇ

Пакистан готовий організувати переговори США та Ірану

ПОЛІТИКА

Лише сім суден пройшли Ормузькою протокою за два дні

ПОЛІТИКА

Сенат США готує нові санкції проти росії: Джеймс Ріш закликає ЄС залишатися жорстким

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Швеція спрямує мільйони на гуманітарну підтримку України

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксували майже 70 атак, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Удар по Івано-Франківську: є жертви та руйнування

ВІЙНА

США зняли частину санкцій з Білорусі

ПОЛІТИКА

Прем’єр Данії оголосила про відставку після виборів

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив майже 6 тис. дронів–камікадзе – Генштаб

ВІЙНА
