Ченців УПЦ МП підозрюють у сексуальних злочинах проти дітей

У Харківській області правоохоронці встановили причетність двох ченців монастиря Української православної церкви (Московський патріархат) до вчинення злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України та Національна поліція України у понеділок, 30 березня.

За даними слідства, 52-річний рясофорний монах, відповідальний за приготування випічки, запрошував дівчинку додому під приводом частування солодощами. Зловмисник напоював її, змушував роздягатися, приймати душ, фотографував та знімав на відео оголену дитину.

📌 Крім того, 24-річний ієромонах тієї ж церкви у стані алкогольного сп’яніння заманив дівчину до підвалу монастиря та вчинив дії сексуального характеру. Нині він перебуває під домашнім арештом.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони та інші матеріали із протиправним контентом, що підтверджено судовими експертизами.

⚖️ Запобіжні заходи та покарання

Рясофорного ченця взято під варту з правом застави 998 400 грн, священнослужителю суд визначив домашній арешт. Прокуратура оскаржить рішення і вимагатиме для обох безальтернативного тримання під вартою.

Обом підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Начальник Слідчого управління ГУНП в області Андрій Шарнін зазначив, що перевіряється можлива причетність ченців до інших протиправних дій.

