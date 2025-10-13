Час грає на користь України та виснажує економіку росії – Каллас

Понеділок, 13 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Євросоюз демонструє рішучість у протидії російській агресії, посилюючи тиск на москву через фінансові, торговельні та енергетичні обмеження. Про це заявила верховний представник ЄС Кая Каллас під час спільної пресконференції в Києві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, повідомляє РБК-Україна.

📢 «Можливо, колись час був на боці росії, але тепер він починає грати на користь України. Кожне євро, яке ми забираємо у росії, вона не зможе витратити на війну», — наголосила Каллас.

Вона підкреслила, що Європейський Союз зберігає повну та непохитну підтримку України. Зазначено, що цього року країни-члени надали рекордні обсяги військової допомоги. За словами Каллас, санкції вже серйозно вдарили по російській економіці, позбавивши її сотень мільярдів євро, які могли бути спрямовані на фінансування війни.

📢 «Незабаром ми вживемо нових заходів, спрямованих на енергетичні, фінансові та торговельні доходи росії. Військова економіка росії вже слабка. Ми зробимо її ще слабшою. Інфляція перевищує 20%, грошові резерви виснажені, а зростання близьке до нуля», — додала Каллас.

☝️ Вона також наголосила, що обмежувальні заходи мають стратегічну мету — виснажити військовий потенціал кремля та позбавити росію можливості вести затяжну війну проти України.

Крім того, під час візиту до Києва Кая Каллас оголосила про додаткові 100 мільйонів євро зимової допомоги, спрямованої на підтримку енергетичної стабільності України в умовах холодного сезону. Окремо вона повідомила про виділення перших 10 мільйонів євро для створення спеціального міжнародного трибуналу, який має розглядати воєнні злочини росії.

ЄС посилює тиск не лише економічними методами, а й політично-правовими інструментами, прагнучи притягнути москву до відповідальності за злочини проти України.

