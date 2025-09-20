Будинок сімейного типу Подгайко: з Луганщини до нового дому на Полтавщині

У 2013 році Ольга Подгайко створила перший дитячий будинок сімейного типу у Білокуракинському районі Луганської області. Її приклад надихнув інших, і завдяки цьому понад 40 дітей змогли знайти власні родини. Згодом війна та окупація змусили сім’ю залишити рідний край. Евакуація виявилася складною та небезпечною, адже здійснити її вдалося лише з другої спроби. Після цього, родина Подгайко зуміла оселитися у Полтаві, де почала нову сторінку життя. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 19 вересня.

Спочатку у дитячому будинку Подгайко було восьмеро дітей. Пізніше прийомних синів і доньок стало десятеро, проте двоє з них залишилися на Луганщині.

🏠 У Полтаві родина отримала підтримку від місцевої влади, а також від благодійників. Зокрема, допомогу надали Раїса Василівна з Луганської служби у справах дітей і міжнародна організація СОС «Дитячі Містечка». Завдяки спільним зусиллям Подгайко отримали просторий будинок площею 340 квадратних метрів.

Новий дім розташований на вулиці Дослідній. Він обладнаний підвалом, що відіграє важливу роль у період повітряних тривог.

📢 «Цей будинок зручний, бо є підвал, куди діти можуть спускатися під час тривог. Ми домовилися з сусідами тримати хвіртку відкритою для всіх», — розповіла Ольга Подгайко.

Діти активно адаптуються до нових умов. 16-річний Кирило займається паверліфтингом і вже здобув звання кандидата в майстри спорту. Його старший брат Іван, якому виповнилося 18 років, обрав для себе професію психолога й навчається у Полтавському університеті.

Попри всі труднощі, родина відчуває вдячність за допомогу та підтримку, отримані у важкий час.

📢 «Ми щиро вдячні за вашу турботу. Сподіваємося, що в Україні все буде добре», — зазначила Ольга.

Сім’я Подгайко стала прикладом стійкості та сили у боротьбі за майбутнє дітей. Вони пройшли крізь небезпеку війни, але зуміли зберегти родину й подарувати дітям шанс на життя у новому безпечному середовищі.

☝️ Також раніше повідомлялось, що в Полтаві відзначили День усиновлення, під час якого заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська разом із Почесним консулом Литовської Республіки у Луганській області Робертасом Габуласом відвідали Центр укріплення сім’ї СОС «Дитячі містечка України».