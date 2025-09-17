У День усиновлення в Полтаві привітали прийомні та опікунські сім’ї Луганщини

У Полтаві відзначили День усиновлення, під час якого заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська разом із Почесним консулом Литовської Республіки у Луганській області Робертасом Габуласом відвідали Центр укріплення сім’ї СОС «Дитячі містечка України». Там вони зустрілися з родинами-вихователями та дітьми, які тимчасово мешкають у місті після вимушеного переїзду з Луганщини. Про це повідомила Луганська ОВА в середу, 17 вересня.

Полтава прихистила дитячий будинок сімейного типу Подгайко з Білокуракинщини, прийомну сім’ю Наумових із Сіверськодонецька, а також опікунські родини Заїки з Лисичанська та Шевченко з Рубіжного.

✅ Від імені очільника Луганщини Олексія Харченка його заступниця висловила щиру вдячність тим, хто присвятив своє життя турботі про дітей, які залишилися без батьківської опіки.

Катерина Безгинська окремо подякувала Білокуракинській громаді за допомогу у відновленні діяльності дитячого будинку сімейного типу Подгайко. Ця родина розпочала свою роботу ще у 2008 році як прийомна сім’я, а з 2013 року стала дитячим будинком. Нині у родині виховується шестеро дітей віком від 12 до 18 років, а наймолодшу дівчинку батьки прийняли вже на Полтавщині.

У 2024 році завдяки субвенції з держбюджету, ініційованої Сватівською районною військовою адміністрацією, Полтавська міська рада придбала для Подгайко двоповерховий житловий будинок. На новосілля громада подарувала родині сертифікат на 100 тисяч гривень і корисні речі, а Робертас Габулас вручив дітям велосипеди.

Також від Луганського відділення СОС «Дитячі містечка України» та запрошених гостей усі вихованці отримали:

✔️ грошові сертифікати для підготовки до навчального року,

✔️ побутову техніку та інші подарунки.

У межах зустрічі йшлося й про нагальні потреби родин. 👇

Так, сім’я Наумових висловила готовність взяти ще кількох дітей і перетворити свою прийомну родину на дитячий будинок сімейного типу. Водночас родина Шевченко попросила сприяння у забезпеченні житлом для старшої дитини, яка невдовзі стане повнолітньою.

☝️ Цей День усиновлення у Полтаві ще раз підкреслив, наскільки важливою є підтримка родин, що виховують дітей, позбавлених батьківської турботи. Також необхідна злагоджена допомога від влади, громад і міжнародних партнерів.

👉 Також нагадаємо, що три дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) з Луганської області, які виховують по десять дітей кожен, отримали нові будинки в Одесі. Житло придбали в межах державної програми.