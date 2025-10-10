Будівництво житла для ВПО: громади Луганщини шукають механізм розв’язання проблеми

Будівництво житла для ВПО залишається однією з найнагальніших проблем для переселенців з Луганщини. Саме цей механізм — із залученням коштів бюджетів релокованих громад — обговорювали під час засідання Луганського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Начальниця Сіверськодонецької міської військової адміністрації Євгенія Бойко зазначила, що громади, території яких нині перебувають у зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією, позбавлені можливості реалізовувати проєкти житлового будівництва. Основною перешкодою є відсутність земельних ресурсів.

📢 «Відсутність правового врегулювання питання взаємодії органів місцевої влади тилових та прифронтових громад робить неможливим забезпечення житлових прав мешканців постраждалих територій», — наголосила Бойко.

Під час обговорення представниця Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева поінформувала, що наразі існує три основні шляхи забезпечення ВПО житлом:

– будівництво соціального житла;

– придбання квартир;

– кредитування через програму Держмолодьжитло.

Водночас вона підкреслила, що реалізувати ці напрями можливо лише коштом вільних залишків місцевих бюджетів.

📢 «Наразі ми маємо єдиний шлях вирішення житлових питань ВПО – кредитування за програмою Держмолодьжитло. Проте, ми шукаємо варіанти і виконаємо нашу задачу перед жителями Луганської області у будь-якому випадку», — прокоментував ситуацію очільник Луганщини Олексій Харченко, висловивши сподівання на плідну співпрацю з Мінрегіоном.

Євгенія Бойко наголосила, що необхідно якнайшвидше розпочати процес забезпечення конституційного права громадян на власне житло, використовуючи модель державно-громадського партнерства за принципом «держава + представницький орган громади».

☝️ Такий формат передбачає наявність у громад фінансових ресурсів, достатніх для покриття повного або часткового фінансування будівництва житла для своїх мешканців.

Водночас держава має сприяти передачі у комунальну власність земель державного фонду, які відповідатимуть визначеним вимогам:

– знаходження в межах населених пунктів у відносно безпечних районах;

– підведення необхідних комунікацій;

– доступність інфраструктури;

– наявність поблизу потенційних робочих місць для переселенців.

Крім того, суб’єкти містобудування, залучені до процесу зведення житла для ВПО, мають отримати державні преференції — від пільгового оподаткування до спрощеного кредитування господарської діяльності.

Громади, які стануть базою для такого будівництва, повинні взяти на себе зобов’язання створити робочі місця для переселенців, що оселяться на їхній території.

Будівництво житла для ВПО передбачено здійснювати за типовими проєктами відповідно до державних норм (КППР). Або ж з урахуванням особливостей кожної конкретної ділянки.

За підсумками засідання, учасники регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України ухвалили рішення звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України з ініціативою розробити порядок партнерства і взаємодії між державою, прифронтовими та тиловими громадами задля забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.