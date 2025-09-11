Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Четвер, 11 Вересня, 2025
Денис Молотов
Велика Британія офіційно долучиться до виробництва українських дронів-перехоплювачів. Про це у четвер, 11 вересня, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. Він уточнив, що підписав відповідну угоду з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

На першому етапі планується виготовлення тисячі одиниць, і всі вони будуть передані Україні.

📢 «Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти “шахедного” терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак», – підкреслив Шмигаль.

Уряд Великої Британії назвав домовленість з Україною «новаторською угодою» у сфері обміну передовими технологіями. Першим спільним проєктом стане дрон-перехоплювач Project OCTOPUS, який відтепер серійно вироблятиметься на британських підприємствах. Заявлено, що виробництво зможе випускати «тисячі одиниць на місяць» для українських потреб.

Новий безпілотник буде представлений сьогодні на Міжнародній виставці озброєнь DSEI у Лондоні. У повідомленні британського уряду зазначається:

📢 «Дрон, розроблений в рамках проєкту OCTOPUS, був спроєктований Україною за підтримки британських вчених і техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, виявившись надзвичайно дієвим проти одноразових ударних дронів Shahed, які використовує росія, – при цьому його виробництво коштує менше 10% від вартості дронів, які він покликаний перехоплювати».

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня українські дрони-перехоплювачі змогли знешкодити понад 150 російських безпілотників під час масованої атаки, що стало рекордом за час повномасштабної війни.

Крім цього, раніше повідомлялося, що Велика Британія також планує налагодити виробництво тисяч далекобійних ударних дронів для української армії.

👉 Також раніше повідомлялось, що Велика Британія у 2025 році інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів, аби масштабувати постачання дронів для Збройних сил України (ЗСУ). Кількість БпЛА планують суттєво збільшити – з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

