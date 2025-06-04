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Британія суттєво збільшує постачання дронів для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Британія суттєво збільшує постачання дронів для України

Велика Британія у 2025 році інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів, аби масштабувати постачання дронів для Збройних сил України (ЗСУ). Кількість БпЛА планують суттєво збільшити – з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства у середу, 4 червня.

Ці інвестиції є частиною загального пакета військової допомоги Україні на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, який британський уряд виділяє цього року.

📢 «Оскільки Збройні сили України продемонстрували ефективність застосування безпілотників у захисті від незаконного вторгнення путіна, Британія подвоїла інвестиції в безпілотники разом з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства, підтримуючи економіку та робочі місця Великої Британії в межах урядового Плану змін», – зазначено у заяві Міноборони.

Також оголошено, що Велика Британія виділить додаткові 247 мільйонів фунтів на підготовку українських військових. З 2022 року в межах операції Interflex вже пройшли базову бойову підготовку понад 55 тисяч українських новобранців. Навчання відбуваються за участі інструкторів з 13 країн-партнерів.

📌 У середу, під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», новопризначений міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердить завершення постачання 140 тисяч артилерійських снарядів. Вони були передані Україні з початку 2025 року.

Раніше британські оборонні відомства повідомляли про успішне випробування мікрохвильової зброї RapidDestroyer, призначеної для знищення «зграй» дронів.

☝️ Також нагадаємо, що уряд Великої Британії 20 травня оголосив про введення нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Йдеться про сто додаткових санкцій, які охоплюють військовий, енергетичний і фінансовий сектори держави-агресора.

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