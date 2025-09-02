Болгарія: заперечення росії щодо GPS-інциденту з літаком фон дер Ляєн – недостовірні

Вівторок, 2 Вересня, 2025
Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що заперечення росії про її непричетність до інциденту з GPS-навігацією літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн не заслуговують на довіру. Про це він повідомив в ефірі національного телеканалу BNT.

За словами Мітова, правоохоронці Болгарії ретельно перевірили можливі причини інциденту, включно з версією про кібератаку, однак цей сценарій був повністю відкинутий.

📢 «Ми можемо впевнено сказати, що це не кібератака. Надалі ми співпрацюватимемо з іншими установами, які відповідають за розслідування цієї проблеми для встановлення правди такою, якою вона є», – наголосив міністр.

Очільник МВС також пояснив, що систематичне глушіння GPS-сигналів фіксується з 2022 року в районах, наближених до зон бойових дій. Він підкреслив, що російські заяви втратили будь-яку довіру, нагадавши, як кремль заперечував присутність своїх військових у Криму.

📢 «Те, що говорить російська федерація, не має значення. Ми вже звикли, що звідти неможливо отримати достовірну інформацію. Наше завдання – встановити реальну картину події», – додав Мітов.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з GPS-орієнтуванням екіпаж літака Урсули фон дер Ляєн змушений був використовувати паперові карти для посадки.

В ООН неодноразово закликали росію припинити глушити GPS-зв’язок, адже це створює загрозу для безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, звернеться до громадськості зі спеціальною заявою.

