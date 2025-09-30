Бізнес Луганщини отримує нові стимули: пільги, гранти та програми підтримки

У столиці відбувся Регіональний форум «Бізнес Луганщини – імпульс для змін». Подія зібрала понад 150 учасників, зокрема підприємців, представників міжнародних організацій та галузевих експертів. Захід став платформою для діалогу та пошуку нових можливостей для розвитку бізнесу в умовах війни. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 29 вересня.

📢 «Діалог із бізнесом» дає результати», – зазначив очільник Луганщини Олексій Харченко, звертаючись до присутніх. Він підкреслив значні досягнення в підтримці підприємців.

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав Закон про зміни до Цивільного кодексу, який запровадив тимчасові пільги для позичальників, зокрема аграріїв, постраждалих від бойових дій. Цей документ звільняє їх від штрафних санкцій та забороняє примусове стягнення заставного майна протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.

Крім того, спільні пропозиції щодо визначення статусу релокованого бізнесу, подані до Міністерства розвитку громад та територій України, вже цього року стануть частиною нового нормативно-правового акта.

✅ З липня 2025 року посадовим особам релокованих військових адміністрацій відновлено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Наразі шість громад отримали відповідні повноваження, 11 активно готують документи, а решта працюють над вирішенням цього питання.

✅ Для підтримки малого та середнього бізнесу 10 військових адміністрацій населених пунктів Луганщини затвердили цільові програми на суму 28,15 млн грн. Усі вони будуть спрямовані на створення чи розвиток підприємництва. Ще сім програм перебувають на етапі розробки.

👇 Форум включав дві дискусійні панелі:

«Міжнародні гранти – ключ для можливостей та фінансової підтримки проєктів та бізнесу»;

«Створення та функціонування Центру сталого бізнесу «E2B» (education-to-business) при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля».

Під час першої панелі Олеся Залуська, директорка консорціуму програми Bloom Mercy Corps в Україні, та Антон Чепурко, координатор з економічного відновлення «People in need», представили нові можливості для доступу до безповоротних грантів, експертної та консультативної підтримки.

Програма Mercy Corps, запущена у вересні 2025 року, планує допомогти близько 80 релокованим підприємствам та 1000 представникам мікро- та малого бізнесу.

Натомість «People in need», що працює півтора року, уже підтримала 22 переміщені бізнеси з Луганщини.

🔸 Друга дискусійна панель зосередилася на інноваціях

Євген Івченко, декан факультету економіки та управління СНУ імені Володимира Даля, розповів про запуск Хабу стійкого розвитку в жовтні 2025 року. Цей майданчик об’єднає освіту з бізнесом, зокрема супроводжуватиме стартапи.

Жваве обговорення викликала презентація Валерія Подкуйка, члена команди Школи бізнесу СНУ, щодо «Комплексної моделі інтеграції внутрішньо переміщених осіб через індустріальний парк».

☝️ Олексій Харченко зазначив, що цей проєкт може бути реалізований у Берегівському районі Закарпаття. Саму там місцева громада готова виділити землю для інвесторів.

На завершення форуму очільник Луганської ОВА вручив нагороди підприємцям, які відновили чи створили бізнес на підконтрольній Україні території. Іменний годинник від Олексія Харченка отримав бджоляр Дмитро Рясний, засновник «Династія Рясних». Ще сімох бізнесменів відзначено Почесними грамотами та Листами подяки від облдержадміністрації.

1 з 15

Захід став важливим кроком у підтримці економічного розвитку Луганщини в умовах війни.

👉 Також нагадаємо, що відбулося друге засідання Робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області. Ключовою темою стало стратегічне бачення Луганської області, яке визначатиме напрями відновлення і перспективи після деокупації.