Четвер, 5 Лютого, 2026
Bitcoin рекордно обвалився до найнижчого психологічного рівня

Денис Молотов
Bitcoin рекордно обвалився до найнижчого психологічного рівня
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Bitcoin опинився поблизу ключового психологічного рівня $70 000 (в моменті перша криптовалюта світу торгувалась нижче $67 000), демонструючи, що зниження вартості найбільшої у світі криптовалюти триває. Про це повідомляє Reuters у четвер, 5 лютого.

Під час азійської торговельної сесії курс Bitcoin знизився більш ніж на 3% – до $70 052, що стало найнижчим показником із листопада 2024 року.

Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта світу, подешевшав на 0,7% – до $2 111,34. Аналітики застерігають, що падіння нижче позначки $2 000 може стати першим із травня минулого року.

☝️ За оцінками експертів, нова хвиля розпродажів на крипторинку була спровокована висуванням кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США. Очікується, що у разі його призначення ФРС може перейти до скорочення власного балансу.

За останній тиждень Bitcoin уже втратив понад 7%, а з початку року його падіння сягає майже 20%. Ethereum за цей же період подешевшав приблизно на 30%.

Аналітики нагадують, що криптовалюти традиційно вигравали від політики великого балансу ФРС, коли надлишкова ліквідність підтримувала попит на спекулятивні активи.

Водночас ринок перебуває під тиском уже кілька місяців після різкого обвалу в жовтні минулого року. Тоді Bitcoin стрімко впав через масову ліквідацію кредитних позицій, що призвело до зниження інтересу інвесторів і підвищеної волатильності.

📊 Аналітики Deutsche Bank зазначають, що ключовим чинником нинішнього зниження стали значні відтоки коштів з інституційних ETF. За їхніми даними, у січні зі спотових біткоїн-ETF було виведено понад $3 млрд. Тоді як, у листопаді та грудні відтоки становили близько $7 млрд і $2 млрд відповідно.

Раніше, у листопаді минулого року, повідомлялося, що Bitcoin готується зафіксувати найгірші місячні показники з часів хвилі масштабних корпоративних банкрутств 2022 року, на тлі масового виведення коштів інвесторами.

Також у жовтні 2025 року криптовалютний ринок зазнав обвалу приблизно на $150 млрд за одну добу через хвилю зниження активів. Тоді вона була спричинена зростанням напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

