Біля узбережжя окупованого Криму стався сильний землетрус

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкртих джерел,

Біля берегів тимчасово окупованого Криму в Азовському морі стався землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив Головний центр спеціального контролю.

У центрі уточнили, що епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Азовського моря за 30 км від узбережжя Криму, а глибина залягання осередку становила 10 км.

📢 «За класифікацією землетрусів подія відноситься до сильно помірних», – йдеться в офіційному повідомленні.

Фахівці закликали мешканців регіону, які відчули підземні поштовхи, повідомити про свої спостереження на сайті центру, наголосивши, що така інформація необхідна для уточнення енергетичних параметрів землетрусу.

Водночас Євро-Середземноморський сейсмологічний центр наводить дещо інші дані. За оцінками європейських сейсмологів, епіцентр поштовхів розташовувався приблизно за 20 км на північний захід від мису Казантип, на схід від Арабатської стрілки, за 78 км від Керчі та за 35 км від міста Щолкіно. Глибина осередку також оцінюється у 10 км, однак магнітуда, за їхніми даними, становила 4,8.

☝️ У місцевих пабліках повідомляють, що жителі прибережних населених пунктів відчули сильні поштовхи та виходили на вулицю. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі не надходило.

Крім того, повідомляється, що землетрус в Азовському морі відчули також мешканці Запоріжжя, Дніпра та інших населених пунктів півдня і сходу України.

  • Нагадаємо, 19 січня у Хмельницькій області було зафіксовано землетрус магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися в Кам’янець-Подільському районі, а епіцентр залягав на глибині 1 км.
  • Також 15 грудня землетрус магнітудою 2,2 стався у Чернівецькій області. Поштовхи зафіксували о 06:12 у Дністровському районі на глибині 2 км.
  • У Чернівецькій області вранці 29 липня було зафіксовано землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера
