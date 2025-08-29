П’ятниця, 29 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Бельгія виділить Україні ще 100 млн євро на озброєння

Денис Молотов
Денис Молотов
Бельгія виділить Україні ще 100 млн євро на озброєння

Бельгія ухвалила рішення про виділення Україні додаткових 100 мільйонів євро на придбання зброї та боєприпасів у межах ініціативи НАТО PURL (список пріоритетних потреб України). Кошти підуть на закупівлю озброєння, виробленого у Сполучених Штатах. Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «У рамках пакета PURL Бельгія надасть Україні додатково 100 млн євро військової допомоги цього року, на додаток до 1 млрд євро, який ми вже надали. росія посилює свої смертельні атаки. Ми повинні відповісти на це одноголосно», – написав Франкен.

Загальний обсяг бельгійської військової підтримки Україні перевищує мільярд євро. Таким чином країна підтверджує готовність залишатися надійним партнером Києва у сфері безпеки.

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував бельгійському уряду за новий пакет допомоги. Він підкреслив, що така підтримка дозволяє зміцнювати обороноздатність і забезпечувати захист цивільного населення.

Цього ж тижня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, перебуваючи з візитом в Одесі, підтвердив, що країна готова передати Україні перші винищувачі F-16 уже у вересні. Передача літаків стане частиною колективних зусиль партнерів, спрямованих на посилення українських Повітряних сил.

Крім того, Прево наголосив, що Бельгія відкрита до участі у майбутній миротворчій місії в Україні, коли міжнародна спільнота ухвалить рішення про припинення вогню. Це стане ще одним доказом готовності Брюсселя брати активну участь у відновленні безпеки та стабільності в Європі.

Бельгія не лише фінансово підтримує Україну, а й бере участь у стратегічних оборонних проєктах. Це має зміцнити позиції Києва у протистоянні з російською агресією.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Джей Ді Венс заявив, що Україна ніколи не виплатить компенсації родинам усіх загиблих військових

СТОПФЕЙК

Міжнародні фірми фінансують мільйон російських солдатів через податки- ЗМІ

ПОДІЇ

Керівник ОП Єрмак і Умєров здійснили таємний візит до Катару

ВЛАДА

Стоматологія на Петропавлівській Борщагівці — Zolotoverkh Clinic

СУСПІЛЬСТВО

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

ВАЖЛИВО

Луганщина розширює співпрацю з громадськими організаціями для розвитку інклюзивності та підтримки ВПО

ЛУГАНЩИНА

Колишнього поліцейського Івана Белецького силоміць повезли до ТЦК в Ужгороді

СУСПІЛЬСТВО

США готові підтримувати Україну без введення військ – Венс

ПОЛІТИКА

Безперервна атака на Херсонщину: росіяни вбили та поранили цивільних

ВІЙНА

Сумська громада зазнала масованої атаки дронів рф – ОВА

ВІЙНА

Загинув чоловік після спроби втечі з автомобіля ТЦК у Черкаській області

КРИМІНАЛ

Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Державного Прапора України

ЛУГАНЩИНА

Громади Щастинського району впроваджують програми допомоги військовим та їхнім сім’ям

ЛУГАНЩИНА

До половини боїв – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

128 бойових зіткнень за добу: У Генштабі ЗСУ розповіли, де найгарячіше

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"