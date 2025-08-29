Бельгія виділить Україні ще 100 млн євро на озброєння

Бельгія ухвалила рішення про виділення Україні додаткових 100 мільйонів євро на придбання зброї та боєприпасів у межах ініціативи НАТО PURL (список пріоритетних потреб України). Кошти підуть на закупівлю озброєння, виробленого у Сполучених Штатах. Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «У рамках пакета PURL Бельгія надасть Україні додатково 100 млн євро військової допомоги цього року, на додаток до 1 млрд євро, який ми вже надали. росія посилює свої смертельні атаки. Ми повинні відповісти на це одноголосно», – написав Франкен.

Загальний обсяг бельгійської військової підтримки Україні перевищує мільярд євро. Таким чином країна підтверджує готовність залишатися надійним партнером Києва у сфері безпеки.

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував бельгійському уряду за новий пакет допомоги. Він підкреслив, що така підтримка дозволяє зміцнювати обороноздатність і забезпечувати захист цивільного населення.

Цього ж тижня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, перебуваючи з візитом в Одесі, підтвердив, що країна готова передати Україні перші винищувачі F-16 уже у вересні. Передача літаків стане частиною колективних зусиль партнерів, спрямованих на посилення українських Повітряних сил.

Крім того, Прево наголосив, що Бельгія відкрита до участі у майбутній миротворчій місії в Україні, коли міжнародна спільнота ухвалить рішення про припинення вогню. Це стане ще одним доказом готовності Брюсселя брати активну участь у відновленні безпеки та стабільності в Європі.

Бельгія не лише фінансово підтримує Україну, а й бере участь у стратегічних оборонних проєктах. Це має зміцнити позиції Києва у протистоянні з російською агресією.