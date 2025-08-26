Бельгія готова відправити війська в Україну

Бельгія готова направити своїх військових до України у межах майбутньої миротворчої місії після закінчення війни з росією. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції в Одесі після зустрічі з колегами країн Бенілюксу, повідомляє Ми Україна.

📢 «Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно», – наголосив Прево.

Заява пролунала на тлі активних дискусій між союзниками України щодо майбутніх гарантій безпеки. Минулого тижня президент США Дональд Трамп і лідери країн Європи домовилися, що робочу групу з розробки механізмів безпеки очолить глава американського Держдепу Марко Рубіо. У групу увійдуть радники з національної безпеки та представники НАТО.

Вашингтон вже підтвердив, що не планує відправляти своїх військових в Україну. Проте США готові надати політичну та технічну підтримку європейським державам, які виявили бажання долучитися до миротворчих місій.

Наразі близько десяти країн, серед яких кілька членів ЄС, висловили готовність сформувати свої військові контингенти для роботи в Україні. Але після повного завершення бойових дій. Це має стати частиною загальноєвропейської стратегії стабілізації та гарантій безпеки, спрямованих на відновлення миру та захист українських кордонів.