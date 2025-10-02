Четвер, 2 Жовтня, 2025
Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

Денис Молотов
Денис Молотов
Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

На Дніпропетровщині судитимуть батьків, які спричинили смерть власного чотирирічного сина. Як повідомила обласна прокуратура, дитину понад чотири доби жорстоко били металевою трубою.

Трагічний випадок стався у липні. За даними слідства, хлопчик зазнавав систематичних знущань через нібито непослух. Батьки карали його навіть за те, що він, начебто, без дозволу брав хліб чи печиво. Побиття відбувалося на очах у двох інших дітей родини. Врешті дитина померла від травматичного шоку.

Під час огляду тіла медики виявили щонайменше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови, понад 10 ударів по тулубу та кінцівках, а також вивих плеча і перелом руки.

Правоохоронці інкримінують подружжю умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю. За цей злочин їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, в суді розглянуть питання щодо позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей сім’ї.

Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

☝️ Нагадаємо, що торік у цьому ж регіоні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який до смерті побив свого трирічного сина.

👉 Також було повідомлено, що на Київщині оголосили підозру 45-річному чоловіку, який впродовж трьох років ґвалтував свою малолітню падчерку.

