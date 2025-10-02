Четвер, 2 Жовтня, 2025
Вітчим три роки ґвалтував падчерку на Київщині

Денис Молотов
На Київщині оголосили підозру 45-річному чоловіку, який впродовж трьох років ґвалтував свою малолітню падчерку. Про це було повідомлено в Київській обласній прокуратурі.

☝️ Згідно з даними слідства, зловмисник, народжений у 1980 році, вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував дівчинку 2010 року народження. Цей жах тривав від березня 2022-го до серпня 2025 року. Постраждала неодноразово скаржилася матері на дії вітчима.

Але мати не повірила доньці. Вона вирішила провести перевірку за допомогою «детектора брехні». Псевдополіграфолог стверджував, що дівчина бреше. Так злочин залишався прихованим тривалий час.

Лише через три роки ситуація стала відома тітці постраждалої. Вона негайно звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Його затримали на Київщині.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави. Це дозволить провести повне розслідування.

Підозрюваному інкримінують злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення. Справу розглядатимуть у суді.

  • Раніше в регіоні фіксували подібні випадки. Житель Чернігівського району отримав 15 років тюрми за зґвалтування, розбещення малолітньої та виготовлення дитячої порнографії.
  • На Вінниччині затримали 45-річного чоловіка за неодноразове ґвалтування 10-річної дитини.
  • У Хмельницькій області правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Поліція закликає повідомляти про підозрілі ситуації. Розслідування на Київщині триває. Воно має встановити всі обставини злочину.

