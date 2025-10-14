Байден подякував Трампу за зусилля у припиненні війни в секторі Гази

Колишній президент США Джо Байден подякував Трампу за його участь у досягненні домовленостей про припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС у секторі Гази. Про це він написав у своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter).

Байден зазначив, що відчуває глибоку вдячність і полегшення через те, що цей день настав.

📢 «Шлях до цієї угоди був нелегким. Моя адміністрація невпинно працювала, щоб повернути заручників додому, надати допомогу палестинським цивільним особам і закінчити війну. Я висловлюю подяку президенту Трампу та його команді за їхню роботу з укладення нової угоди про припинення вогню», — написав експрезидент.

Він також наголосив, що завдяки спільним зусиллям Сполучених Штатів і міжнародної спільноти Близький Схід нині отримав реальний шанс на стабільний мир. За словами Байдена, підтримка США відіграє ключову роль у тому, щоб сторони дотримувалися умов угоди та продовжили політичний діалог.

☝️ Напередодні, 13 жовтня, під час міжнародного саміту в Єгипті, лідери Єгипту, Катару, Туреччини та США підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази. У заході взяли участь представники 19 держав, включно з главами урядів і президентами кількох країн регіону.

У рамках домовленостей угруповання ХАМАС передало Міжнародному комітету Червоного Хреста перших семеро заручників, а згодом ще 13 осіб. Таким чином, усі 20 захоплених цивільних були звільнені, що стало першим важливим результатом нової мирної угоди.