Авіаудар по Слов'янську: масштабні руйнування та примусова евакуація

Фото: наслідки російського авіаудару фугасними бомбами ФАБ-250 / Слов'янськ / Донецька область / 20.03.2026

Увечері 20 березня російська авіація завдала удару по Слов’янську, застосувавши керовані авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції. Про наслідки чергової ворожої атаки повідомили місцева влада та правоохоронці.

За офіційними даними, удари припали по житловому сектору, що спричинило значні руйнування. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхову забудову, вибухова хвиля знищила вікна, дахи та фасади, а також завдала шкоди об’єктам цивільної інфраструктури.

📢 «Пошкоджено коворинг-центр, який був однією з візитівок Словʼянська, кафе, багатоповерхові будинки»,повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

На тлі посилення обстрілів влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із частини територій громади. Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

☝️ За його словами, вже підписано відповідне розпорядження, яке охоплює понад 40 вулиць і провулків міста.

У військовій адміністрації наголошують, що удари спрямовані по цивільній інфраструктурі, а перебування в зоні ураження становить пряму загрозу для життя.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися в районах Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. Наразі тривають бойові зіткнення.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача Збройні сили України (ЗСУ) Олександра Сирського, зміна погодних умов дозволила російським військам посилити тиск на фронті. Кількість бойових зіткнень перевищує 200 на добу. Водночас українські сили поступово перехоплюють ініціативу та застосовують асиметричні підходи, що призводить до значних втрат противника.

📌 Також було повідомлено, що Чернігівщина майже повністю залишилась без світла. Внаслідок чергової атаки російських окупаційних військ знеструмлено більшу частину Чернігівської області.

