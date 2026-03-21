Атака рф залишила без світла більшу частину Чернігівщини

Чернігівщина майже повністю залишилась без світла. Внаслідок чергової атаки російських окупаційних військ знеструмлено більшу частину Чернігівської області. Про це повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) вранці суботи, 21 березня.

📢 «Під ранок ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, у громадах, де тимчасово відсутнє електропостачання, діють відпрацьовані алгоритми реагування. Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переведені на альтернативні джерела живлення.

Окремо Чернігівська міська рада повідомила, що Чернігів повністю залишився без електрики через удари по енергетичній інфраструктурі регіону.

Наслідки атаки також вплинули на роботу залізничного транспорту.

В “Укрзалізниці” повідомили про затримки низки приміських поїздів через відсутність напруги в контактній мережі.

Зокрема, затримуються рейси:

№6301 Ніжин – Чернігів;

№6449 Конотоп – Ніжин;

№6302 Чернігів – Ніжин;

№6452 Ніжин – Конотоп;

№886 Славутич – Київ-Волинський;

№6101 Путивль – Конотоп;

№6541 Кролевець – Конотоп.

Також із запізненням курсують поїзди у напрямку Києва:

№6907 Ніжин – Київ (затримка 57 хвилин),

№6903 Ніжин – Київ-Волинський (затримка 25 хвилин),

№6905 Ніжин – Київ-Пасажирський (затримка 30 хвилин із міркувань безпеки).

☝️ Раніше Укренерго попереджало, що в суботу в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промисловості.

📌 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. 20 березня противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби.