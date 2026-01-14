Аварійні відключення світла запровадили у Києві та шести областях

Зранку у середу, 14 січня, у Києві та ще шести областях України застосовуються аварійні відключення світла. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго».

☝️ Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми російськими обстрілами, аварійні знеструмлення запроваджено у Києві та Київській області, а також в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

📢 «У Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють», — зазначили в Укренерго.

В компанії наголосили, що аварійні відключення світла буде скасовано одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Окрім цього, вночі російські війська знову атакували енергооб’єкти у низці регіонів. Станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Донецькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяють безпекові умови.

☝️ Також через складні погодні умови повністю або частково знеструмлено 12 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Бригади обленерго продовжують відновлення електропостачання.

В Укренерго нагадали, що внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України діють графіки відключень електроенергії для населення, а для промисловості застосовуються обмеження потужності.

📢 «Протягом усієї доби в усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Максимально обмежте користування потужними електроприладами та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00», — закликали в компанії.

👇42 мобільних Пункти надання допомоги ДСНС наразі розгорнуті на Лівому березі Києва.

📢 «ДСНС також практикує розгортання мобільних пунктів надання допомоги. Наразі ми активно їх використовуємо на Лівому березі Києва, де тривалий час відсутнє тепло та електроенергія. Там розгорнуті 42 пункти надання допомоги на 30 локаціях (станом на вечір кількість збільшилася до 45)», – повідомили рятувальники в місті Київ.

1 з 10

Нагадаємо, у ніч на 13 січня росія випустила по Україні 25 ракет і 293 дрони. Сили протиповітряної оборони перехопили сім ракет і 240 безпілотників. Балістичні удари було завдано з чотирьох напрямків по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Ще з минулої ночі в Києві почалися перебої з електропостачанням, а зранку в столиці запровадили аварійні відключення світла, які тривають досі. У деяких районах житлові будинки підключають до потужних генераторів.