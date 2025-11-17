Аудит Енергоатома: уряд оголосив старт масштабної перевірки

Розпочався аудит Національної атомної енергогенеруючої компанії (НАЕК) Енергоатом. Проміжні результати будуть готові у грудні, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Телеграм у понеділок, 17 листопада.

Очільниця уряду розповіла, що провела зустріч з головою Держаудитслужби (ДАСУ) Аллою Басалаєвою, під час якої обговорили процедури державного фінансового контролю над ключовими енергетичними підприємствами.

📢 «Аудит НАЕК Енергоатом вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні», – заявила Свириденко.

За її словами, матеріали перевірки після завершення будуть передані до правоохоронних та антикорупційних структур для відповідних реакцій.

Свириденко також зазначила, що паралельно триває підготовка до проведення аудитів на інших стратегічних підприємствах паливно-енергетичного комплексу, серед яких ТОВ Оператор ГТС України, ПАТ Центренерго та Укргазвидобування.

📢 «Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо буде виявлено порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств», – резюмувала прем’єрка.

☝️ Тему аудиту «Енергоатома» продовжив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Він підтвердив, що сформувати нову наглядову раду компанії планують уже до кінця тижня. Після чого очікується призначення нового т.в.о. голови правління, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Зараз проводиться конкурс з відбору членів наглядової ради “Енергоатома”. Ми дійсно можемо обрати її в короткий строк – вже цього тижня – для того, щоб там було четверо незалежних і три представники держави. Є незалежний рекрутер, є вимоги до кандидатів, є короткий список. Ми сформуємо зараз наглядову раду», – сказав він на засіданні ТСК з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка.

Раніше того ж дня уряд затвердив план оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Ці дії пов’язані з ініційованим шостим президентом України Володимиром Зеленським перезавантаженням системи управління держкомпаніями енергетичного сектору, що включає комплексний аудит їх діяльності.

Зокрема, перевірки запроваджено на тлі масштабної операції «Мідас», спрямованої на виявлення корупційних схем у сфері енергетики. Зокрема, фактів масштабного відмивання коштів у структурі Енергоатома. Саме тому аудит «Енергоатома» став ключовим елементом державної антикорупційної політики у галузі.